Gürsu Belediyesi, Dünya Çölyak Günü'nde çölyak hastalarına özel kahvaltı düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Gürsu Belediyesi, Dünya Çölyak Günü'nde çölyak hastalarına özel kahvaltı düzenledi

Gürsu Belediyesi, Dünya Çölyak Günü\'nde çölyak hastalarına özel kahvaltı düzenledi

Gürsu Belediyesi, çölyak hastaları için özel bir kahvaltı programı düzenleyerek yardım ulaştırdı. İlçe genelinde tespit edilen 49 hastaya iki ayda bir gıda yardımı yapıldı.

06.05.2024 09:43  Güncelleme: 09:48
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Gürsu Belediyesi, Dünya Çölyak Günü'nde çölyak hastalarına özel kahvaltı düzenledi.

49 hastaya iki ayda bir yardım paketi ulaştırılıyor

Gürsu Belediyesi, çölyak hastaları için bir süre önce başlattığı özel çalışma ile sayısız hastaya ve ailesine yardım ulaştırıyor. Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli maddeye karşı hassasiyeti olan çölyak hastaları için ilçe genelinde tespit edilen 49 hastaya iki ayda bir ortalama bin TL değerinde gıda yardımı yapan Gürsu Belediyesi yardım paketlerini evlere kadar ulaştırıyor.

Bu çerçevede, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle özel bir kahvaltı programı da düzenleyen Gürsu Belediyesi'nin etkinliğine iş insanları Veysel Özdemir ve Gökhan Çakar da sponsor oldu. Gürsu Orman Park'ta düzenlenen kahvaltı programında çölyak hastalarının aileleri de yer aldı.

Hazırladıkları proje ile çölyak hastalarının hayatlarına dokunduklarını anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık " İlçemizdeki çölyak hastalarımıza içerisinde tüm gıda ihtiyaçları olan özel bir paket hazırlıyor ve ulaştırıyoruz. Beslenmeleri için alabilecekleri gıda ürünlerinin ne denli pahalı olduğunun farkındayız. Bu nedenle onların zor hayatlarına böyle bir katkı sunmayı hedefledik" dedi.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeni ile hazırlanan kahvaltı menüsünü hastalarla beraber yiyen Başkan Işık, sonrasında hastalarla vakit geçirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi, Dünya Çölyak Günü'nde çölyak hastalarına özel kahvaltı düzenledi - Son Dakika

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