Gürsu Belediyesi ara tatile özel hazırladığı etkinlikleri ilçenin çocukları ile paylaşmaya hazırlanıyor. Gürsu Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sinema etkinliklerine, ilçenin farklı mahallelerinde yapılacak etkinlikler eşlik edecek.
Gürsu Belediyesi ara tatile özel hazırladığı özel etkinlik takviminde çocuk tiyatro ve filmleri, anne çocuk atölyeleri, mahallelere özel hazırlanan etkinlik ve eğlenceleri, sağlık eğitimleri, özel geziler ile çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Gürsu Belediyesi'nden Ara Tatil İçin Özel Etkinlikler - Son Dakika
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