Paylaşımın ve kardeşliğin kenti Gürsu

Gürsu Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışmayı temsil eden sosyal belediyeciliğin gereğini Ramazan Ayı'nın manevi ikliminde yoğunlaştırdı.

Yılın her ayında, her gününde bir yardım ağının içinde, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan Gürsu Belediyesi sıcak yemek dağıtımından, erzak dağıtımına, giysi dağıtımından, tekerlekli sandalye dağıtımına kadar bir çok farklı alanda vatandaşlara destek ve hizmet sağlanıyor. Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçede sıcak yemeğe ulaşma imkanı olmayan vatandaşların evlerine, kapılarına kadar yemek ulaştırıyor. Gürsu'da sadece Ramazan ayında 16 bin haneye sıcak yemek dağıtılırken, yıllık 70 bin öğün yemek yine vatandaşların sofralarına kadar ulaştırılıyor. Gürsu Belediyesi'nin bu hizmeti 'sürdürülebilir' olması açısından oldukça önem taşıyor.

Ramazan Ayı'nın en güzel yönü olan paylaşmanın güzelliği ve bereketi Gürsu'da en değerli hali ile yaşatılıyor. Bu kapsamda yine sıcak yemek dağıtımında olduğu gibi, erzak dağıtımında da ilçede sürdürülebilirlik hakim. Bunu daimi bir biçimde yapan ender belediyelerden birisi olan Gürsu Belediyesi, sadece Ramazan Ayı'nda 5 bin haneye erzak ulaştırıyor.

Gürsu'da yaşayan başta çocuklar olmak üzere yeni ve temiz giysi ihtiyacı olan her vatandaş oluşturulan bir giysi marketine yönlendiriliyor. Burada bizzat kıyafetlerini kendileri seçen vatandaşlara özellikle Ramazan Ayı'nda 4 bin parça giysi dağıtılırken, bu rakam senede 15 bin parçaya kadar ulaşıyor.

Mevcut yardımların dışında vatandaşın her türlü ihtiyacına anında müdahale eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli bireyler için de düzenli olarak tekerlekli sandalye dağıtımı yapıyor. En modern sandalyeleri temin eden belediye, sadece ilçe içinden değil ilçe dışından da vatandaşların yardımına ulaşıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Uzun yıllardır bireysel olarak da, siyasete ilk başladığım yıllarda aldığım görevler olarak da her daim sosyal yardımlaşma benim için bambaşka bir öneme sahip. Yardım değil aslında, bizim olanı paylaşıyoruz. Bu da desteğimizi ve kardeşliğimizi büyütüyor. Büyüdükçe de bağlarımız güçleniyor. En yakın zamanda giysi marketimizi yeniden oluşturup vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BURSA