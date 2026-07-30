Gürsu’nun yangın şehitlerine ahde vefa

Gürsu Belediyesi, geçen yıl ilçede çıkan büyük yangın sonrası hayatını kaybeden yangın şehitlerinin isimlerini ilçede yaşatmaya devam ediyor. Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel hem kalplerde hem de ilçede unutulmuyor.

Yangının yıl dönümünde ilçede Şehit Kazım Bayrak Parkı ve Eğitim Atölyesi'ni açan Gürsu Belediyesi, ilçedeki Erguvan Park'ın adını aldığı meclis kararı ile değiştirerek Gürsulu Yangın Şehidi Mehmet Şimşek Parkı olarak yeniledi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Üç kardeşimize de vefa borcumuz çok. Onların fedakarlıklarını unutabilmemiz ne mümkün. Adlarını kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. İki kardeşimiz de Gürsu'da bizlerle isimleri ile var olacaklar. Şehit Kardeşimiz Ahmet Demirel'in ismini de yaşatacağız" dedi.