Gürün'de selin izleri siliniyor - Son Dakika
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Yerel

Gürün'de selin izleri siliniyor

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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen selin izleri temizleniyor. Sağanak ve dolu yağışı sonrası oluşan sel, yol ve evlere zarar vermişti. Ekiplerin çalışmalarıyla selin etkileri büyük oranda giderildi.

26.08.2024 18:44
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Gürün'de selin izleri siliniyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen selin izleri siliniyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. Suların taşıdığı balçık ve taş parçaları Kayseri- Malatya yolunu kısa bir süreliğine trafiğe kapattı. Şuğul mevkiinden geçen Tohma çayı taştı, park ve bahçeleri su bastı. Alabalık çiftliğinde ise 2 tona yakın balık sele kapıldı. İlçede 8 ev bazı iş yerlerinin de zarar gördüğü afet sonrası ekipler kolları sıvadı. Ekiplerin hummalı çalışması neticesinde sel sularıyla gelen balçık ve taş parçaları büyük oranda temizlendi.

Kaynak: İHA

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