Hatay\'da "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi tanıtıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" tanıtımı ve koordinasyon süreci ele alındı.

Valilik himayelerinde hayata geçirilecek proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıya; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, çocukların güvenliğinin yalnızca eğitim alanıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda vicdani, insani ve kamusal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Koruyucu ve önleyici kamu yaklaşımıyla şekillendirilen proje kapsamında erken uyarı ve ihtiyaç analizi, psikososyal güçlendirme, aile ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi, güvenli çevre oluşturulması ile dijital farkındalık ve güvenli kullanımın yaygınlaştırılması gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

Öte yandan proje ile gençlerin spora, sanata, kültüre ve üretime yönlendirilmesini sağlayacak alternatif yaşam alanlarının oluşturulmasının da hedeflendiği kaydedildi. - HATAY