Güvenlik Görevlileri İçin Farkındalık Etkinliği

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında Güvenlik-İş Sendikası tarafından düzenlenen "Pedallar Özel Güvenlik Görevlileri İçin Dönüyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenen "Pedallar Özel Güvenlik Görevlileri İçin Dönüyor" etkinliğinde özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlar farkındalık sürüşünde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra bisiklet tutkunları ve farklı meslek gruplarından vatandaşlar buluştu. Katılımcılar, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a dikkati çekmek amacıyla 51 kilometre 88 metrelik farkındalık sürüşü yaptı.

Özel güvenlik mesleğinin toplumun farklı kesimleri tarafından desteklendiğini göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe doktorlar, pilotlar, mühendisler, polisler, ev hanımları ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin organizasyonunda Güvenlik-İş Sendikası Genel Merkezi ile Kocaeli Bölge Başkanı Serkan Tenk, Balıkesir İl Temsilcisi Emrah Kürkçüoğlu, Kadın Komisyonu Koordinatörü Deniz Can ve Kadın Komisyonu Sekreteryası Ayfer Bayrak görev aldı. Balıkesir İl Temsilcisi Emrah Kürkçüoğlu da bisikletiyle sürüşe katılarak etkinliğe destek verdi.

Sürüşün ardından düzenlenen program pasta kesimiyle sona erdi.

Güvenlik-İş Sendikası yetkilileri, özel güvenlik görevlilerinin kamu düzeni ve güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirterek, mesleğin görünürlüğünü artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Balıkesir İl Temsilcisi Emrah Kürkçüoğlu, etkinliğe katkı sunan kurum ve katılımcılara teşekkür ederek, "Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu organizasyonun, özel güvenlik mesleğinin toplumdaki önemine dikkati çeken örnek bir farkındalık çalışması olduğunu düşünüyoruz" dedi.