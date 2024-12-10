Güzelbahçe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı Yapıyor

Güzelbahçe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı Yapıyor

Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kömür, soba gibi kış ihtiyaçlarını dağıtmaya başladı. Başkan Mustafa Günay, bu desteklerin kış boyunca süreceğini açıkladı.

10.12.2024 09:20  Güncelleme: 09:22
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Güzelbahçe Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kömür, soba vb ihtiyaçları dağıtmaya başladı.

Her türlü koşulda vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Kömür yardımı için dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce 3 aydan fazla bir süredir yaptığımız çalışmalarla tespitini yaptık. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaçları belirlendi ve ailelerimize ara ara desteklerde bulunuyoruz. Kış ayının gelmesiyle evinde doğalgaz olmayan, sobayla ısınan vatandaşlarımızı tespit ettik. Biz sadece kömür dağıtmıyoruz. Sobasından, borusuna, odun ve kömür ihtiyaçlarını bir arada karşılıyoruz. 12 mahallemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailemize 100 ton kömürü belediye ekiplerimiz evlerine kadar götürüp teslim etmeye başladı. Bizlere başvuruda bulunan, ya da bizlerin tespit ettiği ailelerimize ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyoruz. Belediye olarak 38 bin nüfuslu Güzelbahçe'mizin hizmetindeyiz. Yardım isteyen tüm vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya hazırız. Güzelbahçeli hayırsever vatandaşlarımız da bu destek kampanyasına omuz vermek istiyorlarsa bizlere ulaşabilir. İster yardım kolisi, ister kömür, isterlerse eşya desteklerini bizlere bildirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız. Güzelbahçe Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacağız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kara kış desteğimiz kış süresince devam edecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı Yapıyor - Son Dakika

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