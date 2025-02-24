Güzelbahçe Belediyesi Okullara Süt ve Simit Dağıtımına Devam Ediyor - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi Okullara Süt ve Simit Dağıtımına Devam Ediyor

Güzelbahçe Belediyesi Okullara Süt ve Simit Dağıtımına Devam Ediyor

Güzelbahçe Belediyesi, okullara başlattığı süt ve simit dağıtım projesi ile 2 binden fazla öğrencinin sabah kahvaltısını yapmasını sağlıyor. Belediye personeli, müdürler ve amirlerin de destek verdiği proje, büyük ilgi görüyor.

24.02.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
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Güzelbahçe Belediyesinin devlet okullarına süt, simit, meyve ve kuruyemiş dağıtımına büro personeli, müdürler ve amirler de destek verdi.

Güzelbahçe Belediyesinin, kasım ayında başlattığı okullara süt simit dağıtım projesinden 2 binden fazla öğrenci faydalanıyor. Çocuklar, ders zili çalmadan belediye personellerinin girişlerde dağıttığı süt ve simitlerle sabah kahvaltısını yapıp öyle derse giriyor.

Projenin büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Okullara yapmış odluğumuz proje çok iyi gidiyor. Çocuklarımız ders öncesi karınlarını doyurup öyle derslerine giriyorlar, bu da bizi mutlu ediyor. Bugün farklı olarak belediye ana binamızda çalışan tüm arkadaşlarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz de bu imeceye katılarak destek verdi. Güzelbahçe Belediyesi büyük bir aile. Tüm ekip arkadaşlarımız bu birlikteliğe destek olup bugün dağıtıma çıktılar. Vatandaşlar memnun, çocuklar memnun bu da bizim için büyük bir mutluluk. Okullarımız kapanana kadar bu hizmeti sürdüreceğiz. Atölye ekibimizin yeni yapmış olduğu simit arabalarıyla daha sağlıklı ve düzenli bir dağıtım gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe Belediyesi Okullara Süt ve Simit Dağıtımına Devam Ediyor - Son Dakika

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