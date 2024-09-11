Güzelbahçe'de Can Dostlar İçin Yeni Yaşam Merkezi İnşa Edilecek

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Özel Türk Koleji iş birliğiyle Çamlı Mahallesi'nde can dostlar için yeni bir yaşam merkezi inşa edilecek. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Yaşam alanı projemiz Türkiye'de sayılır, parmakla gösterilir bir proje olacak" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Özel Türk Koleji, kamuoyunda tepkilere neden olan sokak hayvanlarına ilişkin yeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından harekete geçti. Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Özel Türk Koleji arasında yapılan protokolle Çamlı Mahallesi'nde can dostlar için yapılacak yeni yaşam merkezinin tüm proje masraflarını İzmir Özel Türk Koleji üstlenecek.

İlçede hayata geçecek yaşam merkezine ilişkin Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, proje alanında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kanunun Meclis'te kabul edilmesinden sonra harekete geçtiklerini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Meclis'ten geçmesiyle beraber biz de Güzelbahçe Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye bir oturup düşündük. Biz planlarımızı yaparken bize bir teklif geldi. Tabii ki bu da bizim için çok olumlu, onurlu bir teklifti. İzmir Özel Türk Koleji sahibi Oğuz Tatiş, 'Sayın başkan biz ortak bir proje ile bir hayvan yaşam merkezi yapabiliriz' dediler. Tabi biz de bu teklifi çok olumlu karşıladık ve İzmir Özel Türk Koleji'yle beraber şu an ortak bir proje yapıyoruz. Asayişin çok asgari olduğu, insanların çok mutlu olduğu bir yerde hayvanlarımızın da mutlu olması gerekiyordu. Güzelbahçe Belediyesi ile İzmir Özel Türk Koleji'nin ortak yapacağı yaşam alanı projemiz Türkiye'de sayılır, parmakla gösterilir bir proje olacak."

"Hayvanlarımız artık çok güzel bir yaşam alanında yaşamış olacaklar"

Can dostlar için Çamlı Mahallesi'nde inşa edilecek olan yeni yaşam alanının inşaatının bitmesinin ardından Güzelbahçe Belediyesi yönetiminde olacağını aktaran Günay, "28 dönüm alandan oluşan bir hayvan yaşam merkezi yapıyoruz. Çok kısa bir zamanda da başlayacağız. Güzelbahçe halkının bu kadar refah, güzel, yaşadığı ilçede hayvanlarımız artık aynı şekilde çok güzel bir yaşam alanında yaşamış olacaklar. Barınaklar olacak, onların oyun oynayacaklar oyun alanları olacak. Burada çok güzel bir idari merkezimiz ve ameliyathanelerinin olduğu yerlerimiz olacak. Yani insanlar nasıl yaşıyorsa Güzelbahçe'de burada da hayvanlarımız o şekilde yaşayacaklar. Üstümüze düşen burada araç gereç konusunda, İzmir Özel Türk Koleji'ne destek olacağız. Tamamen yapımını İzmir Özel Türk Koleji üstlendi. Onlara teşekkür ediyoruz. Burası Güzelbahçe Belediyesi'nin tapulu arazisi. Burayı biz takip edeceğiz. Yaptıktan sonra tekrar bize bırakacaklar" dedi.

"İzmir'e kazandırmak istiyoruz"

İzmir Özel Türk Koleji Genel Müdürü Doğan Tatari ise projeye önem verdiklerini belirterek "Bu bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Hem topluma faydalı olabilmek hem de çocuklarımıza doğa sevgisi ve hayvan sevgisini daha iyi aşılaya bilmek adına bu işe çok önem veriyoruz. Bu bizim için hayata geçirilmesi gereken bir proje. Belediyeyle beraber aslında Türkiye'de belki ilk olacak bir projeye imza atmak istedik. En kısa sürede projesini tamamlayıp inşaatını tamamlayıp önce belediyeye sonra bütün İzmir'e bunu kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Tatari, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Toplumun çok fazla hassasiyetinin olduğu bir konu. Biz de bu konuya çok önem veriyoruz. Aynı zamanda bizim okulda hem müfredatın bir parçası doğa sevgisi, hayvan sevgisi. Kulüplerimizle de bunu desteklemek istiyoruz. Böyle bir imkan karşımıza çıktığında hem çocuklarımız için, onların hayata hazırlanması adına hem de İzmir'e faydası olacak diye düşündüğümüz için çok severek içerisinde yer almak istedik. İnşallah faydalı olacak, bütün İzmir halkı da bundan faydalanacak. En kısa sürede bunu hayata geçirmek istiyoruz."