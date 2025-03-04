Güzelbahçe'ye GÜZBEL Market Açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Güzelbahçe'ye GÜZBEL Market Açılıyor

Güzelbahçe\'ye GÜZBEL Market Açılıyor

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Atatürk Mahallesi'nde GÜZBEL Market açılacağını duyurdu. Marketin açılış amacı, dar gelirli ailelere uygun fiyatlı ürün sunmak.

04.03.2025 13:55  Güncelleme: 13:57
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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Atatürk Mahallesi'ne GÜZBEL Market açılacağının müjdesini verdi.

Güzelbahçe Belediye Meclisi, Mart ayının meclis toplantısı için Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. STK başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların da takip ettiği meclis oturumunu yöneten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe'de yapılan işlerle ilgili genel bir bilgilendirme yaptı.

Market için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Güzelbahçe'nin en eski mahallelerinden Atatürk Mahallesine ilk 'Güzbel Market'i açacağız. Yer ile ilgili görüşmemizi sağladık yakın zamanda da sözleşmesini imzalayacağız. Güzbel Marketin ilkini Atatürk Mahallesine, ikincisini Yelki mahallesine ve devamında bu market zincirimizi açmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz dar gelirli ailelerin yaşamış olduğu mahallelerde market açarak vatandaşlarımızın ekonomik olarak alış veriş yapabilecekleri bir durum oluşturmak. Vatandaşlarımız ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşıyor. İnsanlarımız evine ekmek almakta bile zorlanır duruma geldi. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında yanlarında olmaya bu işe başlarken söz vermiştik. Halka uygun fiyatlı, kaliteli ürün sunmak, sosyal yaşamı desteklemek ve örnek uygulama hedefliyoruz. Okullardan tutun, çiftçilere desteğe, kafelerimizde indirimlere kadar birçok konuda destek olmaya çalışıyoruz. Açacağımız marketlerde vatandaşlarımız uygun fiyata alış veriş yapabilecekler. Alkollü ürünler dışında, gıda, temizlik ürünleri, et ürünleri, süt ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve el emeği ürünlere marketimizde yer vereceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe'ye GÜZBEL Market Açılıyor - Son Dakika

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