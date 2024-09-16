Güzelkent Köyü'nün Mahalle Olması İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Güzelkent Köyü'nün Mahalle Olması İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Güzelkent Köyü\'nün Mahalle Olması İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünün mahalle olarak ilçeye bağlanması için yapılacak halk oylaması öncesinde bilgi toplantısı düzenlendi. Toplantıda köy halkının talepleri dinlenerek, hizmetlerin hızla sağlanacağı belirtildi.

16.09.2024 12:10  Güncelleme: 12:12
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünün 'mahalle' olarak ilçeye bağlanması için yapılacak halk oylaması öncesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Güzelkent köyündeki bir kahvehane önünde düzenlenen halk toplantısına, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dursun Demirel, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, Güzelkent köyünün mahalle olarak Türkeli'ye bağlanması durumunda belediyenin sunacağı hizmetlerin hızla sağlanacağı ifade edildi. Vatandaşların istek, talep ve önerileri dinlenerek, taleplerin hızla karşılanması için ilgili kurum müdürlerine talimat verildi.

Konuyla ilgili Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, yaptığı açıklamada, Güzelkent için umut vaat eden çok anlamlı ve olumlu konuşmaların yetkililer tarafından köy halkına duyurulduğunu söyledi. Muhtar Gürleyen, açıklamasında şunları söyledi:

"Ben, şahsım ve ekibimle size 8 yıldır hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar ile bundan fazlasını yapamıyoruz. Biz istiyoruz ki köyümüz daha fazlasını hak ediyor, daha iyisi olsun. Şahsi hiçbir beklentimiz yok. Niçin ilçe olmak istediğimizi, muhtarlıkla yapamadığımız, ilçe olduğu zaman yapılmasını beklediğimiz tüm hizmetleri bugün yetkililerimize şahsım ve vatandaşlarımız tarafından söylendi. Sayın Valimiz ve siyasetçilerimiz, tüm il müdürlerimizle beraber en kısa zamanda köyümüze bir ziyaret daha yapıp, bütün bu konuları enine boyuna değerlendirerek planlama yapılacağını bizlere bildirdi."

Bu süreçte, Güzelkent halkı yapılacak halk oylaması ile mahalle statüsüne geçip geçmemesi konusunda son kararı verecek. Halk oylamasının önümüzdeki Ekim-Kasım ayları içerisinde belirlenmesi bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelkent Köyü'nün Mahalle Olması İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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