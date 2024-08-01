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"Güzelyalı Marina" projesi ortak akılla şekillenecek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kente değer katacak önemli projelerden biri olan 'Güzelyalı Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, Tekne İmal ve Çekek Yeri' projesi, düzenlenen toplantıyla Mudanyalılara anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 'Güzelyalı Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, Tekne İmal ve Çekek Yeri' projesinde ÇED süreci geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı. Kente değer katacak olan proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından düzenlenen toplantıyla vatandaşa tanıtıldı. Halkı bilgilendirme, görüş ve önerilerini almak amacıyla Güzelyalı Limanı'nda düzenlenen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürü Süleyman Dede ve vatandaşlar katıldı.

"Halkımız için' hizmet sunmayı hedefliyoruz"

Projenin hem Bursa'ya hem de Mudanya'ya değer katacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, kente daha yaşanabilir ve daha güzel bir gelecek sağlamayı amaçladıklarını söyledi. ÇED sürecindeki proje hakkında bölge halkının görüşlerini de öğrenmek istediklerini belirten Direkçi, düzenlenen toplantıyla vatandaşların ihtiraz ve endişelerini öğrendiklerini dile getirdi. Halkın görüş ve düşüncelerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceklerini anlatan Direkçi, "Projeyle ilgili olumsuz görüşlerin, geçmişte yaşananlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız, sadece tekne veya yat sahiplerine hizmet etmek değil. Projede yer alan otopark alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kafe, restoran ve dinlenme alanları ile halkımıza hizmet etmektir. Bölge halkının keyifli vakit geçirebilecekleri ortamları sağlamak istiyoruz. Ortak akılla, halka rağmen değil, halkımız için hizmet sunmayı hedefliyoruz. Halkın sesini dinledik, geri bildirimlerini aldık. Güzel günler bizi bekliyor. Toplantıya katılarak görüşlerini paylaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Proje, denizi vatandaşlarımızla buluşturacak"

115 kilometre denize kıyısı olan Bursa'nın Güzelyalı Yat Limanı'na ihtiyacı olduğunu ifade eden Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, bugüne kadar yapılmamasının önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı. Adı yeşille olduğu kadar denizle de anılan Bursa'da kapasitesi yeterli bir yat limanı olmadığını belirten Tanrıöver, "Bu konuda çok fazla ihtiyaç var. Bursa denizle anılan bir şehir. Bu proje denizi vatandaşlarımızla buluşturacak. Deniz turizmine önemli katkı sağlayacak. Balıkçı barınağını büyüterek 277 tane yatın ve 280'e yakında balıkçı teknesinin bağlanmasını sağlayacağız. Teknelerimizin dış bağlanmaları da var. Böylece 300'ün üzerinde teknenin burada barınması söz konusu olacak. Daha ufak illerde bile birden fazla yat limanı olduğunu düşünürsek Bursa bu konuda çok geç kaldı. Birden fazla yat limanına ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Burada 40 metre ve altındaki yatları barındırabileceğiz. Bu sayede büyük ve lüks yatlar buraya gelecek, deniz turizmine de katkısı olacak. Görüşlerini bizimle paylaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara proje hakkında sunum yapıldı. Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.