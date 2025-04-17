Hababam Sınıfı\'nın 50. Yılı Kutlandı

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Hababam Sınıfı filminin hayatta kalan oyuncuları yarım asır sonra aynı sıralara oturarak filmin 50'nci yılını kutladılar.

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve ilk kez 1975 yılında beyaz perdeyle buluşan film serisinin yarım asırlık serüveni, nostaljik hatıralarla Hababam Sınıfı Müzesi'nde yaşatılıyor. İstanbul'daki Adile Sultan Kasrı'nda kurulu bulunan Hababam Sınıfı Müzesi, kutlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hayatta olan eski oyuncular ile çok sayıda hayranın katıldığı etkinlikte adeta zamanda yolculuk yapıldı. Filmde rol alan usta oyuncular, 50 yıl öncesine dair hatıralarını paylaştı, izleyicilerin gönlünde taht kuran sahneler yeniden hatırlandı. Katılımcılar, müzeyi gezerek filmde kullanılan sınıf dekorları ve fotoğrafları yakından görme fırsatı buldu.

"Hababam Sınıfı, ailece izlenebilen ender filmlerden bir tanesi"

Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, "50. yılını görebildiğimiz için çok mutluyuz. Göremeyen arkadaşlarımız adına çok üzgünüz. Ama Hababam Sınıfı'nda olabilmek, yaşayabilmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İnşallah bir 50 yıl daha görelim diyeceğim ama herhalde çok komik olurdu. 6 nesil izledi, herhalde 3-4 nesil daha izleyecektir. Çünkü Hababam sınıfı çok başka bir filmdi, ailece izlenebilen ender filmlerden bir tanesi. Onun için bu işin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz" dedi.

Filmin oyuncularından Ergun Sözen, "Hababam Sınıfı filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız. Sanki dün gibi filmi yeniden çekiyoruz. Ama bir şeyi asla unutmuyoruz. O inek şabanlar, Kemal Sunal'lar, o güdük Necmi'ler, Halit Akçatepe'ler, o Tarık Akan'lar, damat Ferit'ler, o değerli Mahmut hocamız, bize hala şu merdivenlerden elinde çıngırakla inen sevgili Hafize anamız, hepsi buradalar aslında. Belki onları göremiyorsunuz ama onlar sizi çok iyi görüyor ve sizlerle gurur duyuyor bu kadar nesildir Hababam Sınıfı'nı unutmadığınız için" diye konuştu.

"50'nci yılda burada olmaktan son derece mutluyuz"

Hababam Sınıfı filminin 50. yılı nedeniyle son derece mutlu olduğunu ifade eden usta oyuncu Ahmet Arıman, "Aramızda olmayanlar var. Bütün emekler, bu başarılar onlarındır. Bir İnek Şaban'sız Kemal Sunal'sız Hababam Sınıfı düşünülemez, bir Münir Özkul'suz, Adile Naşit'siz. Biz de onların çırakları olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

"Yıllar yıllı oynuyor, yıllar yıllı da oynayacaktır"

Filmin oyuncularından Teoman Ayık ise, Hababam Sınıfı filminin uzun yıllar daha oynayacağına değinerek, "Hababam Sınıfı 1975 yılında çekilmiş bir filmdi. Aradan 50 yıl geçti. 50. yıl kutlamaları yapıyoruz. Bence çok başarılı bir film meydana gelmiş. Yıllar yıllı oynuyor, yıllar yılı da oynayacaktır. Ertem Eğilmez'e teşekkür ediyoruz. Rıfat Ilgaz'a, müziğiyle Melih Kibar'a hepsinden Allah razı olsun. Çok başarılı bir proje meydana getirmişler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL