Hababam Sınıfı'nın 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hababam Sınıfı'nın 50. Yılı Kutlandı

Hababam Sınıfı\'nın 50. Yılı Kutlandı

Hababam Sınıfı oyuncuları, 50 yıl sonra bir araya gelerek filmin anısını yaşattı.

17.04.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Hababam Sınıfı filminin hayatta kalan oyuncuları yarım asır sonra aynı sıralara oturarak filmin 50'nci yılını kutladılar.

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve ilk kez 1975 yılında beyaz perdeyle buluşan film serisinin yarım asırlık serüveni, nostaljik hatıralarla Hababam Sınıfı Müzesi'nde yaşatılıyor. İstanbul'daki Adile Sultan Kasrı'nda kurulu bulunan Hababam Sınıfı Müzesi, kutlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hayatta olan eski oyuncular ile çok sayıda hayranın katıldığı etkinlikte adeta zamanda yolculuk yapıldı. Filmde rol alan usta oyuncular, 50 yıl öncesine dair hatıralarını paylaştı, izleyicilerin gönlünde taht kuran sahneler yeniden hatırlandı. Katılımcılar, müzeyi gezerek filmde kullanılan sınıf dekorları ve fotoğrafları yakından görme fırsatı buldu.

"Hababam Sınıfı, ailece izlenebilen ender filmlerden bir tanesi"

Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, "50. yılını görebildiğimiz için çok mutluyuz. Göremeyen arkadaşlarımız adına çok üzgünüz. Ama Hababam Sınıfı'nda olabilmek, yaşayabilmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İnşallah bir 50 yıl daha görelim diyeceğim ama herhalde çok komik olurdu. 6 nesil izledi, herhalde 3-4 nesil daha izleyecektir. Çünkü Hababam sınıfı çok başka bir filmdi, ailece izlenebilen ender filmlerden bir tanesi. Onun için bu işin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz" dedi.

Filmin oyuncularından Ergun Sözen, "Hababam Sınıfı filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız. Sanki dün gibi filmi yeniden çekiyoruz. Ama bir şeyi asla unutmuyoruz. O inek şabanlar, Kemal Sunal'lar, o güdük Necmi'ler, Halit Akçatepe'ler, o Tarık Akan'lar, damat Ferit'ler, o değerli Mahmut hocamız, bize hala şu merdivenlerden elinde çıngırakla inen sevgili Hafize anamız, hepsi buradalar aslında. Belki onları göremiyorsunuz ama onlar sizi çok iyi görüyor ve sizlerle gurur duyuyor bu kadar nesildir Hababam Sınıfı'nı unutmadığınız için" diye konuştu.

"50'nci yılda burada olmaktan son derece mutluyuz"

Hababam Sınıfı filminin 50. yılı nedeniyle son derece mutlu olduğunu ifade eden usta oyuncu Ahmet Arıman, "Aramızda olmayanlar var. Bütün emekler, bu başarılar onlarındır. Bir İnek Şaban'sız Kemal Sunal'sız Hababam Sınıfı düşünülemez, bir Münir Özkul'suz, Adile Naşit'siz. Biz de onların çırakları olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

"Yıllar yıllı oynuyor, yıllar yıllı da oynayacaktır"

Filmin oyuncularından Teoman Ayık ise, Hababam Sınıfı filminin uzun yıllar daha oynayacağına değinerek, "Hababam Sınıfı 1975 yılında çekilmiş bir filmdi. Aradan 50 yıl geçti. 50. yıl kutlamaları yapıyoruz. Bence çok başarılı bir film meydana gelmiş. Yıllar yıllı oynuyor, yıllar yılı da oynayacaktır. Ertem Eğilmez'e teşekkür ediyoruz. Rıfat Ilgaz'a, müziğiyle Melih Kibar'a hepsinden Allah razı olsun. Çok başarılı bir proje meydana getirmişler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, istanbul, Kültür, Sinema, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hababam Sınıfı'nın 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:41:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hababam Sınıfı'nın 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement