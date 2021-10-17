Üye Girişi
15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı - Son Dakika

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı

17.10.2021 17:34
15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı

15 Temmuz Milli İrade Ocakları'nın hazırladığı program çerçevesinde Malatya'ya gelen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, şehitler için düzenlenen mevlit törenine katıldı.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları'nın hazırladığı program çerçevesinde Malatya'ya gelen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, şehitler için düzenlenen mevlit törenine katıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden vatan müdafaası uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerin aileleri Adıyaman, Elazığ ve Malatya illerindeki program çerçevesinde Malatya'ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundular.

Mevlit programına, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit Ahmet ve Mehmet Oruç'un anne ve babası Senem ve Ali Oruç, şehit Cennet Yiğit'in anne ve babası Huriye ve Yahya Yiğit, şehit Halit Yaşar Mine'nin anne ve babası Ayşe ve Mustafa Mine, şehit Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, şehit Yunus Uğur'un anne ve babası Asiye ve Ramazan Uğur, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve dernek yetkilileri, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk milletinin vatanını her zaman koruyacağını belirten şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, "15 Temmuz Milli İrade Ocakları memleketime geldiler, ziyaret ettiler kendilerine teşekkür ediyorum. Türk milletine mesajım; vatanına, bayrağına, milletine, devletine sahip çıksın istiyorum. Türk milleti cesur millettir. Aslanlar gibi sokaklara ve meydanlara çıkar bayrağına vatanına ve milletine sahip olur" dedi.

"Malatya'mızda çok önemli misafirlerimizi ağırlıyoruz"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan da vatanı için canını feda eden şehitlerin yakınlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "15 Temmuz'da gözünü kırpmadan, vatan için devlet için, canını feda eden kardeşlerimizin anne ve babalarını Malatya'da misafir ediyoruz. Devletimizin her türlü imkanı bu ailelerimiz için seferber edilmiştir. 15 Temmuz yakın zaman tarihimizin gerçekten kahredici bir hadisesidir. Bu ülke kendi bağrında yetiştirdiği evlatlarının bizim kendi paramızla aldığımız silahlarla. Dışarıdaki işbirlikçiler ve içerideki FETÖ ihanet şebekesi ile beraber, ülkemizin geleceğine kastettiler. Ama o gün öyle bir destan yazıldı ki ölümü öldüren bir millet doğmuştu aslında 251 tane canımız kardeşimiz şehit verdik. 780 bin kilometrelik alanı vatanı hiçbir zaman dış güce ve içerideki işbirlikçilerine verilmeyeceğini bir daha göstermiş olduk şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin vatan için canlarını feda ettiklerini ve asla unutulmayacaklarını ifade eden Milli İrade Ocaklar Genel Başkanı Bilal Uludağ ise, "Bizleri kırmayarak gelen şehit ailelerimize teşekkür ediyorum. Bizlerin üzerine düşen tek bir görev var aslında o da şehitlerimiz unutmamak ve her zaman hatırlamak, şehitlerimiz vatan için canlarını feda ettiler. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak hem şehit ailelerimizi davet ederek Malatya'da zaman geçirmelerini istedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı
15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı
15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı

15 Temmuz, Malatya, Şehit, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu 18:24 En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu 18:11 Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti 18:08 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi 17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi 17:23 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı 16:20 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı

Son Dakika Haberleri
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:07 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
17:26 Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu
17:24 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
17:23 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz
17:22 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
18:28
Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi         
18:21
Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu         
18:09
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı         
16:08
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 18:44:03. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement