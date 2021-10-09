30 milyon TL'ye mal olacak projenin temeli atıldı - Son Dakika

30 milyon TL'ye mal olacak projenin temeli atıldı

Bedesten projesi Çorum'un tarihi dokusunu ayağa kaldıracak

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından proje çalışmaları tamamlanan ve 30 milyon TL'ye mal olacak bedesten ve kapalı otopark projelerinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatleri arasında yer alan bedesten ve yeraltı otoparkı projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Recep Tayyip Erdoğan caddesi üzerinde inşa edilecek olan ve 30 milyon TL'ye mal olacak bedesten projesi şehre yeni bir kimlik kazandıracak. Düzenlenen temel atma törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un büyük bir tarihi ve kültürel potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu tarihi ve kültürel dokuyu ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

"İlhamını Türk-İslam medeniyetinden alan yeni cazibe merkezleri oluşturmaya çalışıyoruz"

Stratejik hamlelerle şehri ilmek ilmek dokumak istediklerini dile getiren Aşgın, "Çorum güzel bir şehir. Şehirdeki cazibe merkezlerini artırmak istiyoruz. Şehrimiz sahabeler kenti. Bölgesinin yıldızı. Ekonominin yıldızı. Her alanda Çorum bölgesinin yıldızı. Ancak bizim cazibe ve çekim merkezlerini artırmamız lazım. Bunun içerek bilerek, isteyerek bir plan ve program dahilinde stratejik hamleler yapıyoruz. Bir tarihi dokuyu ayağa kaldırmak istiyoruz. Şehrimizde bir çok tarihi ve kültürel varlığımız var. Bundan haberden olmayan kendi hemşehrilerimiz var. Dolaysıyla biz şehrimizdeki kültürel ve tarihi dokuyu ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Konaklarımızın restorasyonu, tarihi Kültür Yolu projesi, Ulu camii'nin etrafının açılmasıyla tarihi bir meydana kavuşması. Cephe sağlıklaştırma projesi, Çorum Kalesi'nin restorasyonu adeta şehrimizde mevcut tarihi yapımızı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İlhamını Türk-İslam medeniyetinden alan yeni cazibe merkezleri oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik obasını bunun için yapıyoruz. Bu anlamda Çorumminia'yı geçtiğimiz hafta hizmete açtık" dedi.

"2022 yılı Ağustos ayında da inşallah kurdeleyi keseceğiz"

Bedesten ve Yeraltı projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Aşgın, "Bedesten 12 dönüm alan içerisinde yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Burasıyla ilgili geçmişte bir proje getirildi. Zeminden yukarı doğru iki katlı bir otoparktı. O projeyi gördüğümde olmaz dedim. Biz şehrin meydanında, şehrin merkezi yerinde her zaman bu büyüklükte bir alan bulamayız. Ulaşım bakımından otoparka ihtiyaç var. Mutlaka yapalım ancak üzerine de biblo gibi bizim o gönlümüze ilmek ilmek dokunmuş bedeni bunun üzerine inşa edelim dediğimde arkadaşlarımız başkanım bu hayal dediler. Şuan borçları ödemekte zorlanıyoruz. Bunu şuanda yapamayız dediler. Bende hayal kuracağız, hedef koyacağız ulaşmazsa mızrak utansın dedim. ve o hayal o hedefle yola çıktık. Bedesten projemiz tamamlandığında ilk iki katında 211 araçlık otoparkımız olacak. Bedestenimizde 25 işyerimiz bulunacak. Esnafımız sabah besmele ile açıp Ahilik kültürü ile burada onu temsil edecek. O kültürü o mayayı tekrar hayata geçirecek. 6 aydır çalışmalar devam ediyor. Bugün sembolik olarak temel atıyoruz. 2022 yılı Ağustos ayında da inşallah kurdeleyi keseceğiz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan duayla birlikte projenin temeli atıldı.