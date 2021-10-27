4006 TÜBİTAK bilim fuarları kapılarını açtı - Son Dakika

- 4006 TÜBİTAK bilim fuarları kapılarını açtı

DENİZLİ - Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı Sergileri kapılarını ziyaretçilere açmaya devam ediyor.

Son olarak Pamukkale Raşit Özkardeş Ortaokulu ve Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Bilim Fuarı Sergileri yapılan törenlerle açıldı.

Bilim fuarlarının ilimizde gerçekleştirdiğimiz bilim şenliklerine altyapı hazırlayan önemli etkinlikler olduğunu belirten Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bilimsel ve teknolojik verilerin yoğun bir şekilde hayatımıza girdiği bu dönemde öğrencilerimizin ve eğitim ortamlarının da bunun dışında kalması düşünülemez. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlaması için eğitim ortamlarını çağımıza uygun şekilde düzenliyoruz. Bu noktada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları da çok büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimiz, kendi ilgi istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hazırlamış oldukları projeleri sergileme fırsatına sahip oluyorlar. Her biri, öz veriyle hazırlandıkları, araştırmalar yaptıkları, sorgulayarak öğrendikleri derin bir süreçten geçerek projelerine son halini veriyorlar. "Burada atılan küçük adımlar Teknofest gibi ulusal ve uluslararası bilim festivallerinde büyük adımlara dönüşüyor. Bilim fuarlarının geliştirilmesi ve okullarımızda yaygınlaştırılması konusunda öğretmenlerimizin gösterdikleri çabanın farkındayız. Değerli öğretmenlerimiz bilim aşığı öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda çok büyük özen gösteriyorlar" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin konuşmasından sonra Pamukkale Raşit Özkardeş Ortaokulu ve Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi 4006 Bilim fuarı açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Müdür Ekici ve beraberindekiler, okul öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri gezerek, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı.