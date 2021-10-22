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87 yaşında gençlere taş çıkarıyor - Son Dakika

87 yaşında gençlere taş çıkarıyor

22.10.2021 23:39

87 yaşında gençlere taş çıkarıyor 87'lik Hatice Nine, ekmeğini sokaktan kazanarak gençlere örnek oluyor Denizli'de yaşayan 87 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, mücadelesiyle çoğu gence örnek oluyor.

87 yaşında gençlere taş çıkarıyor

87'lik Hatice Nine, ekmeğini sokaktan kazanarak gençlere örnek oluyor

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan 87 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, mücadelesiyle çoğu gence örnek oluyor. Yaşına rağmen sokak ve caddelerde mısır satan yaşlı kadın hem kendi parasını kazanıyor hem de evinin geçimini sağlıyor.

Denizli'de ilerleyen yaşına rağmen Antalya'dan gelen mısırları satarak yaşamını idame ettiren 87 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, Her gün gece geç saatlere kadar tezgahında mısır pişirip satarak geçimini sağlıyor. Sokak sokak dolaşarak mısırları müşterilerine satan Yağcıoğlu, çoğu vatandaş tarafından takdir edilirken, bir esnaf yaşlı nine için dükkanın yanına yer ayırarak ürünlerini satmasını sağlıyor.

Dışarıda dilenen insanlardan kendisi gibi bir şeyler yapıp satmalarını isteyen 85 yaşındaki Yağcıoğlu, şuana kadar mısır satarak çocuklarını evlendirdiğini söyledi. Helalinden para kazandığını ve kimseye muhtaç olmadan çalıştığını anlatan Yağcıoğlu, "87 yaşındayım ve yıllardır sokak ve caddelerde mısır, örgü ve manavlık yaptım. Sonra kestane sattım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Çalışarak çocuklarımı evlendirdim. Çocuklarım Antalya'da manavlık yapıyor. Ben onlardan alıyorum. Burada satıyorum. Antalya'dan tekrardan mısır isteyeceğim. Kimseye muhtaç olmadan mısır satarak hacca gideceğim. İşimi çok seviyorum. Sonuçta helalinden kazanıyorum. Ben helal lokmayla para kazanmıyorum. Kimsenin hakkını yemiyorum ve almamda. Çalışmak bana zor olmuyor. Torunlarım ve gelinlerim var. Gece saat 12.00 kadar oturuyorum. Bu işi severek yapıp, helalinden kazanıyorum. Kimseye çok şükür muhtaç değilim" dedi.

Hatice Nine'nin sattığı mısırı beğendiği için sürekli aldığını söyleyen Çağatay Bozdemir, 87 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu'nun mücadelesinin gençlere örnek olduğunu belirten Bozdemir, "Denizli'nin yerlisiyim zaten sürekli buralardan geçiyorum. 4-5 yıldır bu cadde geçtiğimden dolayı teyzemizi görüyorum. Teyzemizin sattığı el emeği göz nuru oluyor. Yeri geliyor başkası dilencilik yapıyor. Teyzemiz ise 87 yaşında mısır satıyor. Mısırların közlenerek pişirilmesi ayrı bir tat katıyor. Teyzemin yaptığı iş 25-30 yaşlarındaki gençlere örnek oluyor" diye konuştu.

87 yaşında gençlere taş çıkarıyor
87 yaşında gençlere taş çıkarıyor
87 yaşında gençlere taş çıkarıyor
87 yaşında gençlere taş çıkarıyor

Antalya, Denizli, Esnaf, Mısır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 87 yaşında gençlere taş çıkarıyor - Son Dakika


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