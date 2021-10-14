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ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencilere bileşim desteği - Son Dakika

ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencilere bileşim desteği

14.10.2021 16:24
ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencilere bileşim desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, öğrencilere bilişim ile ilgili konularda destek olmak için Danışma Birimi kurdu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, öğrencilere bilişim ile ilgili konularda destek olmak için Danışma Birimi kurdu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan birim, ADÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere e-posta, eduroam, uzaktan eğitim ve kişisel laptoplarına işletim sistemi kurulumu, Ofis 365, Pardus gibi bilişim ile ilgili tüm konularda hafta içi öğle arası da dahil 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz destek veriyor. ADÜ öğrencilerinin kendilerine ait dizüstü, masaüstü bilgisayarlarının kurulumları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Servisi tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

Bilgi İşlem Daire Başkan V. Sinan Balcı, "Öğrencilerimizin bu kapsamda bidteknikservis@adu.edu.tr adresine kurumsal e-posta hesaplarından elektronik posta göndererek randevu almaları ve kendilerine ileten gün ve saatte bilgisayarlarını servisimize getirmeleri yeterli olacaktır. Öğrencilerimiz bilgisayarları kurulurken bekleme salonunda bilgisayarlarını kullanabilir ve çıktılarını alabilirler" dedi. Balcı, öğrencilere bilişim ile ilgili her türlü konuda teknik destek vermeye hazır olduklarını belirterek öğrencileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Danışma Birimine davet etti. - AYDIN

ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencilere bileşim desteği
ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencilere bileşim desteği

Adnan Menderes Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Balcı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencilere bileşim desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencilere bileşim desteği - Son Dakika
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