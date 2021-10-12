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ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı - Son Dakika

ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı

12.10.2021 10:25
ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdal Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi poplantısına katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdal Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi poplantısına katıldı.

Bir ayağı Çine MYO'da yürütülecek ManyGoats projesinin, keçi davranışları ve refahı ile ilgilenen uluslararası bir araştırmacılar konsorsiyumu olacağını belirten Prof. Dr. Özdal Gökdal, "Proje, 14 farklı ülkeden 24 bilim insanının katılımıyla yürütülecek. Projenin tek bir araştırma birimi için mümkün olandan daha büyük ölçekte bilimsel veri etmesi için ortak bir platform olacak ayrıca tek birimde yürütülen çalışmalardan farklı bir yaklaşım içeriyor" dedi.

Prof. Dr. Gökdal, "ManyGoats projesinin temel amacı; keçi davranışlarının farklı ülkelerde aynı veya oldukça benzer deneysel protokollere dayalı büyük ölçekli, çoklu deneysel ortam ve örnekler kullanılarak bilimsel olarak tanımlanmasıdır. Yürütülecek çalışmalarla, birimler arasındaki değişkenlerin ortadan kaldırılması veya değişkenlerin belgelenerek analiz edilmesi yoluyla güçlü bir istatistik değerlendirme olanağı sağlanacaktır. Projede, her bir deneme modeli için ortaklaşa geliştirilmiş protokoller uygulanacaktır. ManyGoats projesi, farklı ülkelerde yer alan birimler ve çiftlikler arasında koordineli bir şekilde deneysel veriler elde ederek önemli keçi davranış özelliklerini daha doğru ve şeffaf bir şekilde tanımlamayı sağlayacaktır" diye konuştu.

Projenin ortaklık yolu ile araştırma topluluğu içinde işbirliğini teşvik edeceğini ve araştırmacıların bu topluluk içindeki ağlarını güçlendirmelerine yardımcı olacağını söyleyen Gökdal, bilimsel projenin bir parçası olmanın; ADÜ'nün uluslararası bilimsel platformlarda temsil edilmesi ve tanınırlığına katkı sağlanması yönünden önemli olacağına inandığını ifade etti. - AYDIN

ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı
ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı
ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ Öğretim Üyesi Gökdal, Uluslararası ManyGoats Projesi toplantısına katıldı - Son Dakika
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