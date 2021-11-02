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Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı - Son Dakika

Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı

02.11.2021 10:38

Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı -Sis Karahisar Kalesi'ni adeta görünmez hale getirdi Kenti kaplayan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu Afyonkarahisar şehir merkezini sabahın erken saatlerinde kaplayan sis, kentin simgesi haline gelen...

Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı

-Sis Karahisar Kalesi'ni adeta görünmez hale getirdi

Kenti kaplayan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar şehir merkezini sabahın erken saatlerinde kaplayan sis, kentin simgesi haline gelen tarihi Karahisar Kalesi'ni adeta görünmez hale getirdi.

Gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis dolayısı ile özellikle sürücüler zor anlar yaşanırken, birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle birçok araç sürücüsü ve yayalar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan kentin simgesi haline gelen tarihi Karahisar Kalesi'de yoğun sisli havanın arasında kalarak, gözlerden kayboldu. Birçok noktada etkili olan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu.

Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı
Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı
Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı
Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı

Karahisar, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı - Son Dakika


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