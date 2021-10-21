Altındağ'da hayaller gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Ankara'da "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesini başarıyla tamamlayan Altındağlı kadınlar, hayallerine kavuştu. Kadınlar, tarihi Hamamönü bölgesinde, kendilerine tahsis edilen faytonda, kendi ürünlerinin satışını yapmaya başladı.

Altındağlı kadınlar kendi işlerinin patronu oldu. "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesini başarıyla tamamlayarak mezun olan ve verilen girişimcilik eğitimi ile kendi paralarını kazanmaya başlayan kadınların hayatı değişti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, kendilerine tahsis edilen faytonda, dönüşümlü olarak satış yapmaya başlayan Altındağlı kadınlar, emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Altındağlı kadınlar için fırsat

Projenin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Proje kapsamında; belirlediğimiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde atölyeler oluşturduk. Projeye katılan kursiyerler çok önemli mesleki eğitimler alıyor. Katılımcıların el emeklerini ekonomik kazanca dönüştürmelerine, girişimcilik ve pazarlama teknikleri ile kendi işlerini kurmalarına fırsat tanıyacak projeler de geliştiriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima yanındayız" dedi. - ANKARA