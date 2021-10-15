Üye Girişi
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde - Son Dakika

Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde

15.10.2021 15:20
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde

Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın deplasmanda 16.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, rakibiyle 36'ncı randevuya çıkacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın deplasmanda 16.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, rakibiyle 36'ncı randevuya çıkacak. Akdeniz ekibi, rakibi karşısında bu sezon deplasmanda ilk gol sevincinin yanı sıra, deplasmanda ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

Süper Lig'de 8 hafta sonunda istediği sonuçları alamayarak 8 puanla 13'üncü sırada bulunan, milli maçlardan dolayı lige verilen arada teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getiren Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı takımda Adana Demirspor maçında sakatlanan ve tedavisi İtalya'da süren başarılı orta saha oyuncusu Poli dışında eksik bulunmuyor.

TOPLAMDA 35 MAÇAntalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 35 kez birbirlerine rakip oldu. İki kırmızı beyazlı takımın oynadığı 35 maçta Antalyaspor, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 de yenilgi aldı. 35 maçın 4'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1. Lig, 24'ü ise Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.SİVAS EVİNDE GALİBİYETLERDE ÜSTÜNFraport TAV Antalyaspor, Sivasspor ile deplasmanda 18 kez rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda rakibine karşı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.EN ÇOK 2-1'LİK SKOR ALINDIAntalyaspor ile Sivasspor'un maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez sahadan 2-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. İki takım 5'er kez 1-0, 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2'şer kez 3-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez de 2-2, 3-2 ve 4-1'lik sonuçlar elde etti.HEDEF İLK GOL VE DEPLASMAN GALİBİYETİFraport TAV Antalyaspor, bu sezon henüz deplasmanda galibiyet göremezken, rakiplerine gol atma başarısı da elde edemedi. Kırmızı-beyazlılar 3 deplasman maçında 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yeni futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kenarda olacağı, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek Poli'nin yerine Hakan Arslan ve Ufuk Akyol'un görev alacağı Antalyaspor, Sivasspor maçında hem ilk deplasman golünü atmak hem de ilk galibiyeti alarak Antalya'ya dönmeyi hedefliyor.

Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Nuri Şahin, Sivasspor, Yerel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı 15:20 Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı Eşinin boğazını kesip, kendisini tek kurşunla vurdular! Kardeşi gerçeği ortaya çıkaracak: Failleri belli 14:47 Eşinin boğazını kesip, kendisini tek kurşunla vurdular! Kardeşi gerçeği ortaya çıkaracak: Failleri belli 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 14:34 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü
10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü 14:31 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek 14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 14:08 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak 13:24 Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükleyen aracın sahibi, CHP'li başkan yardımcısı çıktı 12:42 Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükleyen aracın sahibi, CHP'li başkan yardımcısı çıktı

Son Dakika Haberleri
15:19 Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı
15:01 Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek
14:54 Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz
14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart
14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı
14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
14:10 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti
14:08 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021
14:07 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz         
14:54
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı         
14:32
Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi         
14:28
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti         
14:11
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 15:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement