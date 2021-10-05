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Atatürk Üniversitesi 7 Madalyayla Isıf'21'e damga vurdu - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi 7 Madalyayla Isıf'21'e damga vurdu

05.10.2021 09:50
Atatürk Üniversitesi 7 Madalyayla Isıf'21'e damga vurdu, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016'dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21), TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanında gerçekleşti.

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016'dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21), TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanında gerçekleşti. Çeşitli bilimsel projelerle yarışmaya katılan Atatürk Üniversitesi 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 7 madalyayla yarışmaya damga vurdu.

Geçtiğimiz son beş yılda dünyanın farklı coğrafyalarından buluşçu, araştırmacı ve yenilikçileri bir araya getirme görevini başarılı bir şekilde yerine getiren ISIF, pandemi şartları nedeniyle bir yıl aradan sonra yeniden fiziksel olarak dünya buluşçularını İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında (ISIF) hazırladıkları patentli ürünlerle damga vuran Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da buluş fuarında önemli bir başarı elde ettiler.

Bilimsel Çalışmalar Madalya ile Ödüllendirildi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü ile Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Gümüş'ün hazırladıkları Yara Bakım Kompozisyonu çalışması altın madalya ile ödüllendirildi.

TEKNOFEST'te altın madalya alan ilk Hemşirelik çalışması olma özelliğini taşıyan Yara Bakım Kompozisyonu, yanık yaralarına uygulanarak yaraların hızlı ve etkili bir şekilde iyileştirilmesine olanak tanıyor.

Diğer taraftan, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Köse Bitki Doku ve Organları İçin Don Testi Sistemi buluşuyla, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mesut Taşkın ve Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ünver ise Rekombinant Protein Üretimi İçin Bir Yöntem buluşuyla gümüş madalya kazandı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Kayabekir Ultra Mini Fleksibl Perkütan Nefrolitotomi Cihazı buluşuyla, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak Akıllı, Uyarlanabilir Dalga Boylu Aydınlatma Sistemi buluşuyla, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal Benzetilmiş Tavlama Tabanlı Bir Yaklaşımla Bulutta Görev Çizelgeleme Yapılmasını Sağlayan Yöntem buluşuyla ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Serdar Gültekin ise 2,2-dikloro-1,1-di(tiyofen-2-il)etan-1-ol ve 2-hidroksi-2,2-di(tiyofen-2-il) asetaldehit molekülleri kullanılarak 2-hidroksi-2,2-di(tiyofen-2-il)asetik asit molekülünün sentezlenme metodu buluşlarıyla bronz madalyaya layık görüldüler.

"Önemli Başarılar Elde Eden Akademisyenlerimizi Tebrik Ediyorum"

Temel hedefi, büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olan ISIF'in aynı zamanda büyük bir farkındalık etkinliği olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fuarın dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST ile birlikte ülkemizin "Milli Teknoloji Hamlesi" hareketine katkı sağladığını söyledi.

Atatürk Üniversitesini ISIF'21'de layıkıyla temsil eden ve buluşlarıyla önemli başarılar kazanan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Çomaklı, ülke kalkınmasına katkı sağlayacak her buluşun değerli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi 7 Madalyayla Isıf'21'e damga vurdu

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi 7 Madalyayla Isıf'21'e damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi 7 Madalyayla Isıf'21'e damga vurdu - Son Dakika
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