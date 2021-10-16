Atlıhan'a ziyaretçi akını - Son Dakika

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Odunpazarı'nın sayısız tarihi mekanlarından biri olan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, güneşli havanın da etkisiyle ziyaretçi akınına uğradı. Turlarla gelen turistlerin yanı sıra hafta sonunu gezerek değerlendirmek isteyen Eskişehirliler de soluğu Atlıhan'da aldı. 1850'li yıllarda çevre köy, kasaba ve şehirlerden gelen pazarcı, seyyah ve köylülerin hayvanlarıyla birlikte konaklamaları için yapılan Atlıhan, şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatıyor. Ziyaretçiler, tarihi hanın içerisinde bulunan lületaşı ve cam ustalarını yerinde izleme imkanına sahip olurken, hediyelik eşya alışverişi de yapıyor. - ESKİŞEHİR