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Atlıhan'a ziyaretçi akını - Son Dakika

Atlıhan'a ziyaretçi akını

16.10.2021 13:48
Atlıhan'a ziyaretçi akını

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Odunpazarı'nın sayısız tarihi mekanlarından biri olan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, güneşli havanın da etkisiyle ziyaretçi akınına uğradı. Turlarla gelen turistlerin yanı sıra hafta sonunu gezerek değerlendirmek isteyen Eskişehirliler de soluğu Atlıhan'da aldı. 1850'li yıllarda çevre köy, kasaba ve şehirlerden gelen pazarcı, seyyah ve köylülerin hayvanlarıyla birlikte konaklamaları için yapılan Atlıhan, şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatıyor. Ziyaretçiler, tarihi hanın içerisinde bulunan lületaşı ve cam ustalarını yerinde izleme imkanına sahip olurken, hediyelik eşya alışverişi de yapıyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atlıhan'a ziyaretçi akını - Son Dakika


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