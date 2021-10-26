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Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı - Son Dakika

Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı

26.10.2021 12:15
Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı

Aziziye Belediyesi, yükseköğrenimde adeta çığır açacak yepyeni bir eğitim modelinin paydaşı oldu.

Aziziye Belediyesi, yükseköğrenimde adeta çığır açacak yepyeni bir eğitim modelinin paydaşı oldu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile imzalanan işbirliği protokolüyle mühendis adayı öğrenciler, akademik eğitim süreçlerinin son bir dönemlik kısmını Aziziye Belediyesi'nde pratik eğitim alarak tamamlayacak. Aziziye Belediyesi, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) adı verilen yeni model kapsamında bu yıl mühendis adayı 17 öğrenciye kapılarını açmış ve mesleki eğitimlerine katkıda bulunmuş olacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu eğitim modelinin mühendislik öğrencilerinin saha deneyimi kazanabilmeleri için eşsiz bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Böylesine önemli bir sürecin paydaşı olmak bizim için de ayrıcalık oldu" dedi.

Mühendislik Fakültesi'nde İmza Töreni

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) işbirliği protokolü, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde tarafların katılımıyla imzalandı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın, Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Töremen ve İlhan Umut Akdaş'la birlikte katıldığı imza töreninde, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler'in yanı sıra dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri de hazır bulundu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler burada yaptığı konuşmada Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) modeli hakkında bilgiler verdi. Dekan Prof. Dr. Sadeler, "Bu yeni eğitim modeli kapsamında bize paydaş olan ve 17 kontenjan ile Mühendislik Fakültemizin ilgili bölümlerine UME kapsamında destek olan Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a, daha başlangıç aşamasında olan bu eğitim modelinin ileriye taşınmasına yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan'dan "Nitelikli İşgücü" Vurgusu

Kendisi de aynı zamanda Çevre Yüksek Mühendisi olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) modelinin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Temel mühendislik bilgileriyle donatılan öğrenciler için pratik eğitimin de büyük önem taşıdığını anlatan Başkan Orhan, "Mühendislik eğitiminde uygulama süreçleri önemlidir ve temel mühendislik bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesi için olmazsa olmazdır. Bu manada Mühendislik Fakültemizin değerli yöneticilerini tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu eğitim modeli sayesinde mühendis adayı genç kardeşlerimiz daha mezun olmadan sahalara çıkmış ve mesleki deneyim kazanmış olacaklar. Aziziye Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimiz için biz de böyle bir ortam oluşturacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kaldı ki, biz nitelikli işgücünün kalkınmanın en temel dinamiği olduğuna inanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzaların atıldığı protokolle Mühendislik Fakültesi'nin İnşaat, Bilgisayar, Çevre, Kimya, Elektrik-Elektronik, Makine, Endüstri, Malzeme ve Metalürji bölümlerinde öğrenim gören mühendis adayı 17 öğrenci için Aziziye Belediyesi'nin kapıları da açılmış oldu.

UME Süreci Nasıl İşleyecek?

Mühendislik Fakültesi bölümlerinden mezun olabilmek için her yıl 2 dönem olmak üzere 4 yılda 8 dönemi tamamlamak zorunda olan öğrenciler, gerekli şartları taşıyor olmaları halinde 7'nci dönemin ardından Uygulamalı Mühendislik Eğitimine geçiş talebinde bulunabilecek. UME modeline dahil edilen öğrencilere ise, yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra kurumlardan ve özel sektörden gelen talepler de göz önünde tutularak akademik eğitimlerinin son dönemini sahada geçirme imkanı sunulacak. Klasik staj uygulamalarından tamamen farklı olan söz konusu eğitim modeli 4 ayı kapsayacak ve aynı zamanda 30 AKTS'lik ders puanı olarak değerlendirilecek. UME kapsamındaki öğrenciler, belirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri kurumlarda, özel sektörde ve sanayi firmalarında geçirecek ve oraların çalışma koşullarına uymak mecburiyetinde olacak. Öğrencilerin başarı durumu ise, yerleştirildikleri kurum ya da firma yetkilileriyle birlikte dönem sonunda değerlendirilecek. - ERZURUM

Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı
Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı
Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı
Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı

Muhammed Cevdet Orhan, Mühendislik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Umut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aziziye Belediyesi'nin kapıları mühendis adayları için açıldı - Son Dakika
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