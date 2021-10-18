Balıkesir'de yurt öğrencilerine uyum programı - Son Dakika

Yüz yüze eğitime başlayan Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde okuyan öğrencilere yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda barınan gençlere uyum programları çerçevesinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Yurtlarda ilk kez barınacak olan ülkemiz ve uluslararası öğrencilerin, yurt ortamını tanımaları ve yurt yaşantısına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uyum programı çalışmaları, Uyum Programı Bilgilendirme, Mesleki Çalışmalar ve iletişim toplantıları olarak üç aşamada Yurt Müdürlüklerinde gerçekleştirildi. Öğrenim görmek üzere ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin dil sorunlarına karşı, aynı dili konuşan öğrenciler ve ortak dil konuşan öğrenci ve personeller ile uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli çalışmalar yapıldı. Ayrıca yurtlarda ilk kez barınacak öğrencilerin bakanlığımızın tüm imkanlarından yararlanabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen gençlik merkezi faaliyetleri, projeler, kamplar, yarışmalar hakkında bilgilendirilmeleri sağlandı. Uyum programı bilgilendirme çalışmaları, yurt kayıtlarının başlamasından itibaren 2 ay süresince devam edecek.

Bandırma Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Ayhan Songar Erkek Öğrenci Yurtlarındaki Uyum Programlarında öğrencilerle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Uyum programlarına katılarak gençlerimiz bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyarak barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirildi. Yurtlarımızda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gençlerimize donanım kazandırmayı amaçlayan pek çok faaliyetimiz var. Öğrencilerimizi yoğun ders programları dışındaki saatlerde, yurtlarımızda yıl boyunca yapacağımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destek olacağız. Çeşitli yarışmalar, turnuvalar, etkinlikler düzenleyeceğiz. Yıl boyunca yapacağımız farkındalık ve kariyer sohbetleriyle gençlerimizi, ecdadı ile tarihi ile medeniyeti ile gönül bağı kurmalarını sağlayacak programlarla buluşturacağız" diye konuştu. - BALIKESİR