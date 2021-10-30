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Balıkesir'de zeytin hasadı binlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Balıkesir'de zeytin hasadı binlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu

30.10.2021 00:58
Balıkesir'de zeytin hasadı binlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hasadı başlarken, hasat on binlerce insana ekmek kapısı oldu.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hasadı başlarken, hasat on binlerce insana ekmek kapısı oldu. Her sabah minibüslerle Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerine gelen vatandaşlar, zeytinlerin yağa dönüştürülmesinde katkı sağlıyorlar.

Zeytin hasadının başlaması Edremit Körfezi'ni hareketlendirdi. Balıkesir merkez köyleriyle çevre ilçelere bağlı köylerden gelen on binlerce vatandaş zeytin hasadı yapıyor. Yaklaşık 3-4 ay sürecek zeytin hasadı on binlerce insana ekmek kapısı oldu. Merkez Kalaycılar köyünden geldiğini anlatan Mehmet Ercan, "Biz her sene zeytine geliyoruz. Bu yıl da başladık. Zeytin bize ekmek kapısı oldu. Kadınlı erkekli çalışarak evimize ekmek götürüyoruz" dedi. Rukiye Özgül de "Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Zeytin bize ekmek kapısı oldu" dedi. Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk ise "Bölgemizde zeytin hasadı başladı. Hasat için çevre il ve ilçelerden insanlar geliyor. Bu iş o insanlara da ekmek kapısı oluyor. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Dünyanın en kaliteli zeytinyağları burada üretiliyor" şeklinde konuştu. Zeytin üreticisi Yılmaz Özcan ise, "Zeytin hasadı emekçi arkadaşlarımızla başladı. Zeytinyağında markalaşarak kazancımızı artırmak istiyoruz. Zeytinlerimizi en kısa zamanda yağa dönüştürmek için çalışıyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de zeytin hasadı binlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de zeytin hasadı binlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu - Son Dakika
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