Başkan Büyükgöz, Gebze'nin gündemini değerlendirdi - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 3 yıllık görevi sürecinde hayata geçirdiği projeleri ve hazırlık aşamasında olan çalışmalarını değerlendirdi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen, "Gebze'de Gündem Hizmet ve Yatırım" toplantısının ilk oturumu, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 3 gün sürecek toplantı programının ilk gününde siyaset dünyası ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gebze'nin yüzölçümünün 524 metrekare olduğuna değinen Başkan Büyükgöz, "2020 verilerine göre nüfusumuz 392 bin 945 kişi. Türkiye İmalat Sanayi'nin yaklaşık yüzde 30'u ilçemiz sınırlarında gerçekleşiyor. Buna bağlı olarak günde yaklaşık 500 bin kişi İstanbul'dan, çevre şehirlerden, çevre ilçelerden Gebze'ye çalışmak için geliyor. Gündüz nüfusumuz, gece nüfusumuzun iki katından fazla. Bu açıdan baktığımızda Gebze Belediyesi olarak 1 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet veriyoruz" dedi.

"Vatandaşımızın yanında olacağız"

Belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yürütmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Büyükgöz, "Bir yandan da biliyoruz ki hayat eksiklikleriyle birlikte var. Belediye olarak her gördüğümüz eksikte vatandaşlarımızın, mahallelerimizin, esnafımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da her ihtiyaçta vatandaşımızın yanında olacağız" diye konuştu.

Belediyenin sloganının, "İşin Özü Aşkla Çalışmak" olduğunu belirten Büyükgöz, "Bu toplantıların çalışma aşkımızı diri tutacağına gönülden inanıyoruz. Bu amaçla, salgın şartlarını da dikkate alarak tek toplantı değil 3 toplantı planladık. Bugün birincisini yapıyoruz. Yarın özel sektör temsilcileri, sanayicilerimiz ve tüccarlarımızla buluşacağız. Üçüncü toplantıda ise sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Hacı Bayram-ı Veli "İnsanoğlu için en kutsal ibadet; çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir." diyor. Gebze Belediyesi'nin çalışmaları için düsturumuz budur. AK Parti'mizi doğru temsilen, Türkiye'nin liderinin açtığı yoldan yürümek, Gebze Belediyesi'ndeki bütün çalışma arkadaşlarımın hizmet rotasıdır. Bu rota, Bugüne kadar Gebze'mize çok şey kazandırdı. Allah'ın izniyle bugünden sonra da çok şey kazandırmaya devam edecek" şeklinde konuştu. - KOCAELİ