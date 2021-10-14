Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı

14.10.2021 10:59
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı

Kayseri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Dönemi Açış Dersi Programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla yapıldı.

Kayseri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Dönemi Açış Dersi Programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla yapıldı.

Kayseri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Dönemi Açış Dersi, 15 Temmuz Yerleşkesi Ana Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından üniversite girişinde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada üniversite öğrencilerine seslendi. Sözlerine 'Kayseri'ye Hoşgeldiniz' diyerek başlayan Başkan Büyükkılıç, "Zenginlikler, hayırseverler, güzellikler, kadim medeniyetler olan bu güzel şehrimize 'hoş geldiniz' diyorum. Ülkemizde genç bir nüfusun olması, özelde Kayseri'mizde 5 üniversitemizin olması, 80 bin civarında öğrencimizin olması ile birlikte genç ve öğrenci dostu bir şehirde bulunuyor olmanız bizlerin de sorumluluklarını artırmaktadır" dedi. Büyükkılıç, üniversite öğrencilerinden yurt sorunu yaşayan varsa Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmasını isteyerek, "Gönlümüz ferah, içimiz rahat. Buradan ilan ediyoruz. Yurt bulamayan, açıkta olan ya da böyle bir sorunu varsa kapımız açık, buyursunlar, gelsinler, hemen sorun ile ilgilenelim. 16 ilçe belediye başkanı, 1 Büyükşehir, KYK'mız, kurum ve kuruluşlarımız, hayırsever dostlarımız ve üniversitelerimiz ile el ele, gönül gönüle sizler için varız. Böyle bir sorunun çok şükür olmadığını gönül ferahlığı ile paylaşıyoruz" diye konuştu. Daha yaşanılabilir Kayseri için gece demeden gündüz demeden koşturduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gençlerimizi değişik harflerle anmaya, adlandırmaya çalışanlar olabilir. Biz gençlerimizi milli, yerli, vatanına, devletine, milletine, değerlerine, bayrağına bağlı olarak görmekten başka tanımlama yapmıyoruz. Çalışan, üreten ve bu ülkeyi dünya üzerinde en iyi konuma taşıyan, bu şehri en iyi şekilde temsil eden gençlerimiz olarak tanımlamak istiyoruz. Çevreci ve yeşili önemseyen bir anlayış içerisinde çalışıyoruz, yeşil oranını ve çevrecilik anlayışını dünyadaki standartların üzerine çıkarma yönünde ekip halinde gayretler gösteriyoruz. O anlayış içinde gece, gündüz demeden koşturuyoruz. Hemen üniversitemizin yakınına 1 milyon 260 bin metrekarelik bir millet bahçesi ile yine Talas'ımızda 100 bin metrekarelik başka millet bahçesi ile şehrimize, güzellikler katmaya devam edeceğiz."

Kış ve sağlık turizmlerinden bahseden, ayrıca KAYMEK aracılığıyla gençlerin sosyal, kültürel yönden daha iyi ve donanımlı yetişmesi için ücretsiz eğitimler ve kurslar verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi müzeler, kütüphaneler şehri yapma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Yeter ki siz katkıda bulunun, yeter ki siz bizleri yüreklendirin. Sizi mahcup etmez, layık olma yönünde çalışmalarımızı yaparız. Seyyid Burhanettin Hazretlerini, Gevher Nesibe Sultanı, Hunat Hatun'u, Mehmet Melikgazi Hazretlerini, Davud El Kayseri'yi, Nuh Naci Yazgan büyüğümüzü tanıyın. Hayırsever kültürü ile tanışın, bu şehrin kültürü ile bezenin, inanın kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız, insanlık da kazanır" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, yeni eğitim, öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar diledi.

Program kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile iş insanı, yılın ahisi seçilen Mustafa Nevzat Özhamurkar ahilik ile ilgili konuşma yaptı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Üniversite, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
12:20
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek         
12:05
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement