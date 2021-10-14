Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nin açış dersine katıldı - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Dönemi Açış Dersi Programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla yapıldı.

Kayseri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Dönemi Açış Dersi, 15 Temmuz Yerleşkesi Ana Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından üniversite girişinde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada üniversite öğrencilerine seslendi. Sözlerine 'Kayseri'ye Hoşgeldiniz' diyerek başlayan Başkan Büyükkılıç, "Zenginlikler, hayırseverler, güzellikler, kadim medeniyetler olan bu güzel şehrimize 'hoş geldiniz' diyorum. Ülkemizde genç bir nüfusun olması, özelde Kayseri'mizde 5 üniversitemizin olması, 80 bin civarında öğrencimizin olması ile birlikte genç ve öğrenci dostu bir şehirde bulunuyor olmanız bizlerin de sorumluluklarını artırmaktadır" dedi. Büyükkılıç, üniversite öğrencilerinden yurt sorunu yaşayan varsa Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmasını isteyerek, "Gönlümüz ferah, içimiz rahat. Buradan ilan ediyoruz. Yurt bulamayan, açıkta olan ya da böyle bir sorunu varsa kapımız açık, buyursunlar, gelsinler, hemen sorun ile ilgilenelim. 16 ilçe belediye başkanı, 1 Büyükşehir, KYK'mız, kurum ve kuruluşlarımız, hayırsever dostlarımız ve üniversitelerimiz ile el ele, gönül gönüle sizler için varız. Böyle bir sorunun çok şükür olmadığını gönül ferahlığı ile paylaşıyoruz" diye konuştu. Daha yaşanılabilir Kayseri için gece demeden gündüz demeden koşturduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gençlerimizi değişik harflerle anmaya, adlandırmaya çalışanlar olabilir. Biz gençlerimizi milli, yerli, vatanına, devletine, milletine, değerlerine, bayrağına bağlı olarak görmekten başka tanımlama yapmıyoruz. Çalışan, üreten ve bu ülkeyi dünya üzerinde en iyi konuma taşıyan, bu şehri en iyi şekilde temsil eden gençlerimiz olarak tanımlamak istiyoruz. Çevreci ve yeşili önemseyen bir anlayış içerisinde çalışıyoruz, yeşil oranını ve çevrecilik anlayışını dünyadaki standartların üzerine çıkarma yönünde ekip halinde gayretler gösteriyoruz. O anlayış içinde gece, gündüz demeden koşturuyoruz. Hemen üniversitemizin yakınına 1 milyon 260 bin metrekarelik bir millet bahçesi ile yine Talas'ımızda 100 bin metrekarelik başka millet bahçesi ile şehrimize, güzellikler katmaya devam edeceğiz."

Kış ve sağlık turizmlerinden bahseden, ayrıca KAYMEK aracılığıyla gençlerin sosyal, kültürel yönden daha iyi ve donanımlı yetişmesi için ücretsiz eğitimler ve kurslar verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi müzeler, kütüphaneler şehri yapma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Yeter ki siz katkıda bulunun, yeter ki siz bizleri yüreklendirin. Sizi mahcup etmez, layık olma yönünde çalışmalarımızı yaparız. Seyyid Burhanettin Hazretlerini, Gevher Nesibe Sultanı, Hunat Hatun'u, Mehmet Melikgazi Hazretlerini, Davud El Kayseri'yi, Nuh Naci Yazgan büyüğümüzü tanıyın. Hayırsever kültürü ile tanışın, bu şehrin kültürü ile bezenin, inanın kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız, insanlık da kazanır" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, yeni eğitim, öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar diledi.

Program kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile iş insanı, yılın ahisi seçilen Mustafa Nevzat Özhamurkar ahilik ile ilgili konuşma yaptı. - KAYSERİ