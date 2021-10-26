Başkan Büyükkılıç TBB encümen ve meclis toplantılarına katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de teşrif ettiği Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) Encümen ve Meclis Toplantıları'na ayrı ayrı katılarak, Kayseri'yi temsil etti.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenlenen Encümen Toplantısı'na katıldı. Encümen üyesi sıfatıyla Kayseri'yi temsil eden Başkan Büyükkılıç, gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Büyükkılıç, Encümen Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve belediye başkanları ile birlikte Meclis Toplantısı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, istihdam politikalarını zenginleştirecek projelerin hazırlıklarını tamamladıklarını, projenin Kayseri'ye de geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik politikalar, sosyal politikalarla desteklendikçe toplum tarafından daha sağlıklı bir şekilde hissedilecektir, toplum daha fazla kendine güven duyacaktır. Biz bu yolda ilerleyeceğiz. Bunun için yapmamız gereken, atılması gereken adımların başında istihdam politikalarının zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda biz genellikle iş içinde eğitim, iş sürecinde eğitim projelerini önümüzdeki günlerde daha da artırarak, meslek eğitimlerinin dışında daha da hızlandırarak uygulamaya sokma hazırlığındayız. Hazırlıklılarımız tamamlandı, pilot çalışmamızı Gaziantep'te başlatacağız. Daha sonra Kayseri'ye, İzmit'e, Türkiye'nin sanayileşmiş bölgelerine yaygınlaştıracağız. Bu projelerle şunu yapacağız. Diyeceğiz ki hangi sektörleri hangi nitelikli elemanlar arıyor, o nitelikteki elemanları biz size veriyoruz, 3 ay, 6 ay sosyal devlet programı içerisinde ücretlerini biz vereceğiz, siz kendiniz yetiştirin, eğittiklerinizi de yetiştirdiğiniz elemanları da istihdam edin. Kasım ayının ilk haftasında bu pilot çalışmayı başlatacağız, Türkiye çapında yaygınlaştıracağız."

Öte yandan toplantıda ikili görüşmeler de yapan Büyükkılıç, belediyelerin çalışma prensipleri ile ilgili tecrübe paylaşımında bulundu.

TBB Encümen Üyesi Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği'mizin meclis toplantısının şehirlerimize hayırlı olmasını, belediyelerimiz ve ülkemiz için güzel kararlar alınmasını temenni ediyorum. Allah gayretlerimizi artırsın, çalışmalarımızı bereketlendirsin" dedi. - KAYSERİ