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Başkan Çolakbayrakdar: "Şampiyon sporcular yetişiyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Şampiyon sporcular yetişiyoruz"

01.11.2021 16:22
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 15 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Hoca Ahmet Yesevi, Yenidoğan, Ertuğrulgazi, Yenişehir ve Ziyagökalp Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü. Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında başarı ile temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesi konusunun ele alındığı meclis toplantısında Başkan Çolakbayrakdar, Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyleyerek, "Sporcularımız bizim yüz akımız ve her müsabakalarda göğsümüzü kabartıyorlar. Masatenisi başta olmak üzere tekvando, boks gibi farklı branşlarda Kocasinan Spor Kulübü birçok başarılara imza atıyor. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne nakdi yardım yapılması talepleri de oylandı. Yine bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Kocasinan Belediyesi Meclisinde, engelli sporculara nakdi yardım konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Şampiyon sporcular yetişiyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Şampiyon sporcular yetişiyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Şampiyon sporcular yetişiyoruz

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Şampiyon sporcular yetişiyoruz' - Son Dakika


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