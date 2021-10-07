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Başkan Demircan: "Siyasallaşmış sendikalar sizi temsil etmez" - Son Dakika

Başkan Demircan: "Siyasallaşmış sendikalar sizi temsil etmez"

07.10.2021 15:22
Başkan Demircan:

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yetkili konfederasyon ve toplu sözleşme ortağı diğer konfederasyona tepki gösterek, "Ülkemiz sendikacılık tarihine kara bir leke olarak not düşülen, sendikalara baraj uygulaması ile resmen demokrasinin olmazsa olmazları sendikaların...

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yetkili konfederasyon ve toplu sözleşme ortağı diğer konfederasyona tepki gösterek, "Ülkemiz sendikacılık tarihine kara bir leke olarak not düşülen, sendikalara baraj uygulaması ile resmen demokrasinin olmazsa olmazları sendikaların faaliyetlerine gölge düşürmek istemişlerdir. Bu ülkede her kamu çalışanını öyle veya böyle kendi sendikalarına üye yapamayacaklar." dedi.

Memur Sen ve toplu sözleşme ortağı diğer konfederasyonun, plaza sendikacılığı ile çalışanların sorunlarından uzak hareket ettiğini ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "İnsanların geçim derdine düştükleri bir zamanda sırf üye kayıplarını önlemek için 600 TL seyyanen zam taleplerinden 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi ile vaz geçenler bunun bedelini ödeyeceklerdir. Çarşı, pazardan habersiz sendikacılık yapanlar, burjuvazi sendika temsilcilerinin memuru temsil etmediği ortadadır. Memur toplu sözleşmeden memnun değildir. Temmuz ayında memur ve emeklilere yılın ikinci dilimi için verilen yüzde 3 zammın tamamı eridi ve memur yüzde 1,23 alacaklı durumuna geçti. Neden? Öngörüsüz sendikalar yüzünden. Toplu sözleşmeden memnun olan sadece üye kaybını bir nebze durdurabilen Memur Sen ve bağlı sendikalarıdır." dedi.

"Sağlık hizmetlerindeki sorunlara neşter vurulmalıdır"

Sağlıkta şiddet konusuyla sözlerine devam eden Demircan, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz günlerde hastaneye nakli yapılan bir hasta tarafından üç hemşire arkadaşımız rehin alındı, yine bir hemşire arkadaşımız silahla vuruldu. Sağlıkta şiddet yasası uygulanıyor mu? Yoksa yarım elma gönül alma mı? Yetkili sendikanın sağlıkta şiddet yasasının uygulanması için bir çabası var mı? Diğer taraftan istifa eden hekimlerimizin istifa sebeplerine bakmak gerek. Kamuda beklentilerine karşılık bulmayan hekim arkadaşlarımız istifa etmekte. Gençler tıp fakültelerini tercih etmemekte. Bu sorunun üzerine kimse eğilmeyecek mi? Temmuz ayından bu yana binlerce hekim istifa etti, hastalar randevu alamıyor. Hasta yakınları randevu alamadıkları için bizleri aramaktalar, acaba milletvekilleri hasta ve yakınları tarafından aranmıyor mu? Atama bekleyen sağlık çalışanları da unutulmamalı. Gerek artan covid vakaları gerekse de kurumların ihtiyaçları göz önüne alınarak atamalar derhal yapılmalıdır. Sağlık hizmetlerindeki sorunlara neşter vurulmalıdır."

"Personel istihdamının önündeki engeller kaldırılmalıdır"

Hastanelerde personel sayılarının yetersiz olduğunu belirten Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Hastanelerde süresiz sözleşmeli olarak görev yapan onun şunun adamı, falancanın referansı kısımlarını artık ilgililer ve özellikle parti temsilcileri bir köşeye bırakmalıdır. İdarecilerin bu manada işlerini yapabilmeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca süresiz sözleşmeli eksiğinin giderilmesi için personel istihdamının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ahbap çavuş ilişkileri nedeniyle idareci arkadaşlarımız zor durumda. Özellikle hastanelerde güvenlik, temizlik görevlisi olarak personel sayılarının yetersiz olduğu aşikardır. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli yönetici modelinden vaz geçmelidir. Mülakat kaldırılmalı, sınav sistemi ile bilgili, mesleki deneyimi olan kişiler idari görevlere getirilmelidir. İdari kadrolar birilerinin elinde malzeme olmaktan kurtarılmalıdır. Diğer yandan teşkilat çalışmalarımızda bazı kurumlarda 'VİP Hemşireliği' adı altında personel istihdam edildiğine tanık olmaktayız. Meslek mensubu arkadaşlarımızın her ne amaçla olursa olsun bu şekilde çalıştırılmalarını ve çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Halan çözülmeyen kreş sorunu, otopark sorunları, kalitesiz ve yetersiz verilen yemekler sağlık çalışanlarımızın kanamakta olan yaraları." dedi.

Pandemi ile mücadele

Pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının ilk gün olduğu gibi bugün de büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Demircan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve ISPARK otoparklarını kullanım hakkını tekrar verdi. Diğer büyükşehir belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerine çağrımız sağlık sosyal hizmet çalışanlarına bu hakların kalıcı olarak sağlanmasıdır. Birkaç gün önce tüm idarelere sağlık çalışanları hakkında CİMER, SABİM şikayetleri hakkında gereksiz soruşturma inceleme yapılmaması hususunda talimat veren Sağlık Bakanımıza bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet için sağlık çalışanları adına teşekkür ederiz." diye konuştu. - İZMİR

Başkan Demircan: Siyasallaşmış sendikalar sizi temsil etmez

sendikalar, Memur Sen, İstifa, Baraj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demircan: 'Siyasallaşmış sendikalar sizi temsil etmez' - Son Dakika


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