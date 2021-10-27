Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı - Son Dakika

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim ayı meclis toplantısına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Birlik Başkanı ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı. Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Hizmet Binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Şahin, alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlık ettiği Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısında, 2022 yılı Bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, TBB meclis toplantısına katılarak meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Belediyeler Birliği Ekim ayı meclis toplantısına katılan Başkan Kayda, "Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim ayı meclis toplantımızı, Birlik Başkanımız ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ile TBB Meclis Üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında aldığımız kararların ülkemize ve Salihli'mize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - MANİSA