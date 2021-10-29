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Başkan Kepez'in Ankara temasları - Son Dakika

Başkan Kepez'in Ankara temasları

29.10.2021 11:06
Başkan Kepez'in Ankara temasları

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Başkan Kepez birkaç temasta bulunmak için gittiği Ankara'da Bilecik Valiliği'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atanan Bilal Şentürk'ü ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Kepez, görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "İlimize 2 yıl güzel hizmetleri olan, ilçemiz İnhisar'ı defalarca ziyaret eden eski valimiz Bilal Şentürk Beyi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki yeni görev yerinde ziyaret ettik. Bilecik'e ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kepez'e Bilecik AK Parti İnhisar İlçe Başkanı Osman İşleten eşlik etti. - BİLECİK

Başkan Kepez'in Ankara temasları
Başkan Kepez'in Ankara temasları

Bilal Şentürk, Bilecik, Ankara, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kepez'in Ankara temasları - Son Dakika


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