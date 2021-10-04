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Başkan Turanlı'dan Kahtalı Mıçı'ya Hemşehrilik Onur Belgesi - Son Dakika

Başkan Turanlı'dan Kahtalı Mıçı'ya Hemşehrilik Onur Belgesi

04.10.2021 16:13
Başkan Turanlı'dan Kahtalı Mıçı'ya Hemşehrilik Onur Belgesi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin tanıtımına büyük katkıları olan ünlü ses sanatçısı Kahtalı Mıçı'ya, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından Nemrut Dağı'nın eteğinde "Hemşehrilik Onur Belgesi" verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin tanıtımına büyük katkıları olan ünlü ses sanatçısı Kahtalı Mıçı'ya, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından Nemrut Dağı'nın eteğinde "Hemşehrilik Onur Belgesi" verildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü ses sanatçısı Kahtalı Mıçı'ya Hemşehrilik Onur Belgesi verdi. Kahtalı Mıçı'nın Kahta'nın turizm alanında tanıtılmasına büyük katkıları olduğunu ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Mıçı abimizle Nemrut Dağı'nın eteğindeyiz. İstedim ki bu anlamlı hediyeyi UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı'nın eteğinde vereyim. Belediye meclis üyelerimizin oy birliğiyle verdiği kararla hemşehrilik onur belgesinin Mıçı abimize takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bu belgenin kendisi için çok anlamlı bir hediye olduğunu belirten Kahtalı Mıçı ise, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kahtalı olmak benim için büyük bir şereftir. İlk defa Hemşehrilik Onur Belgesi alıyorum. Bu da size kısmet oldu. Belediye meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Şükürler olsun, bu günlere kadar alnımızın teriyle geldik, ilçemize zarar verecek kötü bir davranışımız olmadı. Nemrut Dağı'nın eteğinde almak ayrıca mutlu etti beni. Hemşehrilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi. - ADIYAMAN

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Turanlı'dan Kahtalı Mıçı'ya Hemşehrilik Onur Belgesi - Son Dakika


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