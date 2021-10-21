Bayatlamaya karşı en iyi saklama yolu 'Vakumlama' - Son Dakika

Vakum makinelerinde havaları alınarak poşetler içerisine sıkıştırılan yiyecekler, uzun süre bozulmaması nedeniyle tercih ediliyor.

Kuruyemiş, şeker, cips gibi oksijenle teması halinde bayatlayan veya bozulabilen yiyecekler, vakumlanarak daha uzun süre tüketilebiliyor. Kuruyemişçiler, ürünleri vatandaşların tercihine göre vakumlanmış naylon torbalar içerisinde veriyor. Vakumlama işleminden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

"Vakumlanan yiyeceklerin havayla teması kesiliyor"

Eskişehir'de kuruyemişçilik yapan Şadullah Cunbiş, vakumun yiyeceklerin bozulmamasını, dış etkenlerden korunmasını sağladığını belirtti. Uzun süre havayla teması kesilen yiyeceklerin raf ömrünün de bu şekilde uzadığını ifade eden Cunbiş, "Biz bu işlemi işletmelerimizde ücretsiz olarak uyguluyoruz. Öncelikle kuruyemişi veya farklı bir yiyeceği naylon bir torbanın içerisine koyuyoruz. Sonrasında vakum makinemize yerleştiriyoruz. Vakum makinesi öncelikle torbaya hava veriyor, sonrasında bu havanın tamamını çekerek sıkıştırıyor. Bu şekilde yiyeceklerin dışarıdaki oksijenle bağlantısı kesiliyor ve daha uzun süre saklanabiliyorlar. Müşterilerimiz ürünleri sıklıkla bu şekilde vakumlanmış olarak satın alıyorlar. Bu sayede ürünler klasik poşetlere göre daha uzun süre tüketilebiliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR