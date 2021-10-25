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Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi

25.10.2021 10:19

- Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi Beykoz'da balık tutma yarışması düzenlendi İstanbul'un balıkçı ilçelerinden Beykoz'da düzenlenen balık tutma yarışmasında en büyük ve en ağır balığı tutan altın ödülünün sahibi oldu.

- Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi

Beykoz'da balık tutma yarışması düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul'un balıkçı ilçelerinden Beykoz'da düzenlenen balık tutma yarışmasında en büyük ve en ağır balığı tutan altın ödülünün sahibi oldu. Av sezonunun açıldığı ve bereketli bir şekilde devam eden sürede Beykozlular en büyük balığı tutmak için çubuklu sahilde yerini aldı.

Beykoz belediyesi tarafından düzenlenen Balık Tutma Yarışmasında yarışmacılar en büyük ve en ağır balığı tutmak için çubuklu sahilde oltalarını attı. Beykoz ve çevre ilçelerden yoğun ilgi gören yarışmada balıkçılar çubuklu sahilinde saatlerce oltalarını boğaza attılar. Boğazın en bereketli konumlarından olan olan Beykoz sahilinde oltalarını atan balıkçılar renkli görüntüler oluşturdu.

Birinciye Tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilen yarışmada, en büyük ve en ağır olmak üzere iki ayrı kategoride ödülle sahiplerini buldu.

"Bende 10 senedir balık tutuyorum, güzel ve iyi bir uğraş"

Çubuklu sahilinde olta atan balıkçılardan Serhat Özkoçak " Böyle etkinlikler yaptığı için Başkana ve çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Böyle gençlere hem yol açmış oldu ve iyi bir hobi oluyor. Bende 10 senedir balık tutuyorum, kanlıca da yaşıyorum. Güzel ve iyi bir uğraş diyebilirim. Zaman buldukça gelirim buraya balık tutmaya. Burada ki balık durumu ise işte gece lüfer çıkıyor, gündüz kurşun arkası çalışıyor ama bu sene biraz zayıf. " dedi.

Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi
Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi
Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi
Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi

Balık Tutma Yarışması, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da en büyük ve en ağır balığı tutanlar ödüllendirildi - Son Dakika
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