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Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu - Son Dakika

Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu

18.10.2021 19:39

Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında yaşanan patlama sonrası cadde göle döndü, bir araç çukurda mahsur kaldı.

Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında yaşanan patlama sonrası cadde göle döndü, bir araç çukurda mahsur kaldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Bodrum'un ana isale hatlarındaki patlaklarla başı dertte. İlçede sık sık yaşanan isale hattı patlaklarındaki son adres, Yahşi Mahallesi Bitez yolu üzeriydi. Yolda patlayan ana isale hattı, caddeyi göle çevirdi. Patlaktan akan tonlarca su, denize aktı.

Patlamanın ardından bölgeden geçen bir otomobilin ön tekeri patlakla açılan dev çukura girdi, araç mahsur kaldı. Araç, MUSKİ çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Hatta giden suyu kesip çukurun etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı. Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu
Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu
Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu
Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu

Patlama, Tragger, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da isale hattı yine patladı, sokak ortasında dev çukur oluştu - Son Dakika
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