Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumu yapıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumunda, belediyenin 2022 yılı bütçesi 465 milyon TL olarak kabul edildi. Belediye meclis üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu bütçeyi yatırım bütçesine dönüştürmek boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumunda gündem maddelerinin görüşülmesinden önce söz alan partilerin grup başkanvekilleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümüne ilişkin olarak konuştular. Gündemde yer alan 2020 - 2024 yılları arası "Stratejik Plan", 2022 yılı "Performans Programı" ve 2022 yılı "Tahmini Bütçe" konuları görüşülerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 465 milyon TL olarak belirlenirken bütçe mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

"İmkanlar ağır ama vatandaşımıza hizmet etmek zorundayız"

2022 yılında da bütçenin en verimli şekilde kullanılması için büyük bir hassasiyet gösterileceğini kaydeden Başkan Akgün, şöyle konuştu: "Elimizdeki imkanları sonuna kadar zorlayarak Büyükçekmece ailemize daha çok sokakta görünür hizmetleri yapmak ama kalıcı alt yapı hizmetlerini unutmadan bu hizmet bütünlüğünü sağlamak asli görevimizdir. Her bir yönetici arkadaşım kendi müdürlüğünde de bu bilinçle hassasiyet gösterecektir. Bu kutsal ve milli bir görevdir. Hiçbir arkadaşım bunu unutmasın arkadaşlarıma güvenim de tamdır. 2022 yılı içerisinde tabi ki ihtiyaçlar daha çok aratacaktır. İmkanlarımız ağır ama vatandaşlarımız hizmet bekliyor. Emeğinize sağlık. Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma bütçe ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı, komisyon üyesi arkadaşlarıma, belediye başkan yardımcısı, birim müdür, amir bütün emeği geçen arkadaşlarıma şahsım, Büyükçekmece ailemiz adına, belediyemiz adına teşekkür ederim. En aziz görevimiz halkın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi şekilde kollayarak, koruyarak mutlaka bu bütçeyi bir yatırım bütçesine dönüştürmek asli görevimizdir, boynumuzun borcudur. Şehrimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun"

Yeni logo oybirliğiyle kabul edildi

Gündemde yer alan bir diğer önemli madde ise Büyükçekmece Belediyesi'nin 34 yıldır kullandığı logonun değişmesi oldu. Yeni logo mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı hazırlıkları kapsamında değiştirilen logonun Büyükçekmece'ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Akgün, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yapımı sürdürülen Büyükçekmece Koyu Düzenleme ve Yenileme Projesi hakkında meclise bir sunum yaptı. - İSTANBUL