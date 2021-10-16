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Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da tanıtıldı - Son Dakika

Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da tanıtıldı

16.10.2021 09:42
Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa destek projeleri, Konya'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı'nda ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa destek projeleri, Konya'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı'nda ilgi gördü.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities) tarafından, Konya'da 30 Büyükşehir Belediyesinin katıldığı, "Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı" düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, 30 Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Dairesi yöneticileri katıldı. Tarımsal tecrübe ve tekniklerin paylaşıldığı çalıştayda, daha iyi bir tarımsal biyolojik çeşitlilik, daha fazla besleyici unsurlar, tarım toplumları için gelişmiş geçim kaynakları ve daha dayanıklı sürdürülebilir tarım sistemi konularında sunumlar gerçekleştirildi, istişareler yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen çalıştaya katılan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, tarıma ve kırsal kesime verilen destekler, tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili katılımcılara sunum yaptı. Çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi, modern sera kurulumu, akaryakıt, tohum ve fide desteklerini görseller eşliğinde anlatan Balaban, ayrıca kırsalda acil konularda hizmet vermek amacıyla kurulan A Takımı'nın faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği projeler, çalıştaya katılanlar tarafından ilgi gördü. İlgili belediye yetkilileri, Kocaeli'de çiftçilere yönelik destek projeleriyle ilgili bilgi aldı.

İş birliği yapılacak

Çalıştayda, tarımla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve projelerin uyum içinde yapılması kararlaştırıldı. Çalıştayda ayrıca, 30 büyükşehir belediyesince karşılıklı bilgi ve teknik paylaşımlar yapıldı, projelerin iş birliği içinde uygulanması kararlaştırıldı. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı'nda ayrıca, kuraklık, açlık, toprak, su ve diğer kaynakların doğru kullanımı, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda çalışmalar ele alındı. Örnek uygulamalar takip edilerek, tarım, gıda güvenliği, lojistik ve sürdürülebilirlik konularında yeni metotları araştırmak ve geliştirmek ve üyeleri bilgilendirmek amacı ile faaliyetler ve yayınlar yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Tarım, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirin tarıma destek projeleri Konya'da tanıtıldı - Son Dakika


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