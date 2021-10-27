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Çekmeköy'de "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Çekmeköy'de "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" düzenlendi

27.10.2021 10:23

- Çekmeköy'de "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" düzenlendi Çekmeköy'de bilgi teknolojilerinin gelişimiyle, tüm çağlardan farklı bir üretim ve sosyal yaşam sürecine geçiş evresi gerçekleşmesi özellikle iletişim ve endüstriyel üretim alanında köklü dönüşümlerin toplumsal alanda...

- Çekmeköy'de "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" düzenlendi

İSTANBUL - Çekmeköy'de bilgi teknolojilerinin gelişimiyle, tüm çağlardan farklı bir üretim ve sosyal yaşam sürecine geçiş evresi gerçekleşmesi özellikle iletişim ve endüstriyel üretim alanında köklü dönüşümlerin toplumsal alanda değişimlere sebebiyet vermesinden yola çıkarak Çekmeköy Belediyesi tarafından gençlik çalıştayına imza atıldı.

Çekmeköy Belediye'sinin ev sahipliği yaptığı "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" yapıldı. Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, ARGETUS Araştırma, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Tasarım Vakfı, Uluslararası Genç Derneği ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği'nin destek verdiği çalıştayın bilim kurulunda alanında uzman kıymetli isimler yer aldı.

Projelere gençlerin gözünden yön verilecek

"Geçlerimiz için Çekmeköy'de kültürden sanata, spordan bilime birçok projeyi hayata geçirdik. Deneysel Eğitim Sistemi, Çekmeköy İş ve Sanat Merkezleri, Sinema Akademisi, Yazarlık Atölyeleri, Açık Fikir Platformu, Üniversiteye Hazırlık Modülü, Uluslararası Bilim Olimpiyatları, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun olarak tasarlanan Ömerli Spor ve Kamp Merkezi gibi projelerden aldığımız geri dönüşler bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bize güç veren bu geri dönüşler, aynı kararlıkla çalışmalarımıza devam etmemizi sağlıyor" diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; "Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayın raporu doğrultusunda gençlerimiz için yeni projeleri de hayata geçiriyoruz diyerek sözlerine başladı. Başkan Poyraz; " Bu çalıştay bizler için büyük önem arz ediyor. Elde edilen veriler, üzerine çalışma yapılan konular sayesinde Çekmeköy'ümüzde imza attığımız projelere gençlerimizin gözünden yön vermiş olacağız. Bugün çalıştayımızda sahada kazanılan verileri bilgiye dönüştürdük ve gençlerimizin karşısına yeni müjdelerimizle çıktık. Dijital dünyaya ayak uyduran değişimi ve gelişimi takip ederek ilerleyen gençlerimiz için alanında öncü olacak Oyun Girişimciliği Akademisi, içeriğiyle çok kapsamlı bir Sosyal Medya Akademisi ve Espor merkezi gibi önemli projelerimizi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Çalıştay raporunda yer alan ve gençler için yapılması için planlanan projelerin detayları ise şöyle;

"Oyun Girişimciliği Akademisi"

3 farklı seviyede, her aşamadaki oyun girişimcisine hitap edecek olan Akademide yüzlerce oyun girişimcisinin yetişeceği eğitim programları, halihazırda oyununu üreten ekiplerin büyüyüp devleşeceği kuluçka ve hızlandırma programları, sektör uzmanlarından mentorluk fırsatları, hackathonlar ve birçok konu başlığında çalışma yapılacak. Çok kısa bir süre içerisinde bu merkez Özyeğin üniversitesi içerisinde hayata geçirilecek.

"Espor Merkezi"

Dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen espora gençlerin adım atması için hayata geçirilecek projede gençler alacakları eğitimle ulusal ve uluslararası turnuvalara katılarak Türkiye'yi temsil edebilecekler. Bu merkezde E-spor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırımlar yapılacak.

"Sosyal Medya Akademisi"

Günümüzün olmazsa olmazı olarak kabul edilen sosyal medya alanının daha etkin kullanımı için bir sosyal medya akademisi kurmaya karar verildi. Akademide alanında uzman eğitmenler tarafından gençlerin haber yazma, haberin görsel unsurlarını oluşturma, interaktif ve multimedya içerik paylaşımı, e-ticaret, kurgu-montaj teknikleri gibi genç iletişimcilerin ihtiyaç duyacağı içerikleri öğrenmeleri amaçlanıyor.

Çekmeköy'de Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı düzenlendi
Çekmeköy'de Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı düzenlendi
Çekmeköy'de Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı düzenlendi
Çekmeköy'de Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı düzenlendi

Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Medya, oyunlar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çekmeköy'de 'Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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