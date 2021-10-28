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Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika

Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

28.10.2021 18:04
Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet koşusu ve çelenk sunma töreni ile başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet koşusu ve çelenk sunma töreni ile başladı.

Çeşme'de, Cumhuriyet'in Bayramının 98'inci yıl dönümü törenleri, Çeşme İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet koşusu ile başladı. Okullararası düzenlenen koşuya çok sayıda öğrenci katılırken, koşularda ilk üçe giren öğrencilere, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Cumhuriyet Bayramı resmi töreni ise saat 13.00'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çeşme Kaymakamlığı çelengini İlçe Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanlığı çelengini ise Belediye Başkanı Ekrem Oran Atatürk Anıtı'na sundu. Resmi tören, çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. - İZMİR

Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Cumhuriyet, Hisarcık, İzmir, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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