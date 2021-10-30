Çizdiği kara kalem resimler ilgi görüyor - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçe Kaymakamlığında görev yapan Murat Kurum'un çizdiği kara kalem resim ve karikatürler büyük ilgi görüyor.

Kara kalem resim ve karikatür yapmaya lise yıllarında hobi olarak başladığını söyleyen 48 yaşındaki Murat Kurum," 30 yıla yakın süredir kara kalem portre ve karikatür çiziyorum. Kafede, kahvehanede veya sokakta otururken resim çizmekten hoşlanıyorum. Resim çizimi esnasında kendimi resme odakladığım için günün stres yorgunluğunu üzerimden atıyorum. Özel günlerde sevdiklerine armağan etmek için porte ve karikatür çizdirmek isteyen arkadaşlar bana telefonla fotoğraflarını gönderiyorlar, bende gelen fotoğrafa bakarak onların kara kalem resim veya karikatürlerini çizip teslim ediyorum. Çizme işlemi sabır istiyor ve yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu işi severek yaptığım için sıkıntı olmuyor" dedi. - KÜTAHYA