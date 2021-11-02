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Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu

02.11.2021 12:41
Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Talas Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler damga vurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Talas Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler damga vurdu. Bir hafta süren etkinlikler kapsamında bir yandan eğitim camiasına yeni okullar kazandıran Talas Belediyesi, bir yandan da düzenlediği sosyal kültürel programlarla cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Ali Dağı'nın yüzeyine 'TC 98' yazısı yazıldı. Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve TEMA Vakfı ile birlikte eski bir geleneği 20 yıl aradan sonra yeniden yeşerten Talas Belediyesi'nin bu çalışması büyük beğeni topladı. Ardından Karabey'in Hafız Mehmet Karakılıç Kur'an kursu öğrencileri ile Altıntepe Semt Kütüphanesinde cumhuriyet konulu okuma ve boyama etkinliği düzenleyen Talas Belediyesi, iki gün sonra da Ali Dağı 360 Yeşil Alan'da görme, işitme ve bedensel engelli çocuklara yönelik uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Hafta boyunca hız kesmeyen Talas Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde farklı bir etkinliğe daha imza attı. Talas Belediye Başkanı Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerle birlikte tramvayda İstiklal Marşı okudu. Yolcuların büyük beğenisini kazanan etkinlikte öğrenciler tek tek ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını satır satır okurken, 10. kıta hep birlikte coşkuyla okunarak program tamamlandı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 100. yıla kadar sürdürmek isteyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, düzenlediği basın toplantısıyla 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek program, proje ve etkinlikleri aktardı. Çok geniş bir yelpazede yüzlerce etkinliğin gerçekleştirileceği programlar serisi ile cumhuriyetin 100. yılına kadar her yaşa ve her kesime hitap edecek programlar düzenlenecek.

Cumhuriyet Bayramı haftasında dikkat çeken bir başka etkinlik ise '100 Yıla Mektup' kampanyası oldu. 29 Ekim 2023'te 'Nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz, neler hayal ediyoruz?' düşüncesinden yola çıkarak başlatılan kampanyada vatandaşlar ve öğrenciler yazdıkları mektupları belediye hizmet binası önünde kurulan posta kutusuna attı. Mektuplar burada 2 yıl boyunca birikecek ve 29 Ekim 2023 tarihinde açılıp değerlendirilecek. Final ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde 3 okulun temel atma ve açılış törenleri, Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alanın açılışı ile Turgay Başyayla konseri ile yapıldı. Bu kapsamda Hanım Aydoğan Anaokulu'nun açılışını yapan Talas Belediyesi ayrıca Hikmet Cıngıllı Anaokulu ile Emine Gönen Ortaokulunun temelini attı. Günün sonunda ise Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan'ın açılışı yapıldı. Kayseri'nin en gözde sosyal tesislerinden birisi olan Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan'ın açılış gününde ise ünlü sanatçı Turgay Başyayla sahne aldı. Yavuz Seçkin'in sunum ve şovlarıyla renk kattığı konser, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Talas Belediyesi ayrıca Cumhuriyet Bayramı boyunca ev ve işyerlerine binlerce bayrak dağıtımı yaparak Talas'ta coşkuyu her noktaya taşıdı. - KAYSERİ

Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu
Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu
Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu
Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu
Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhuriyet Bayramı'na Talas damga vurdu - Son Dakika


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