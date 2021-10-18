Denizli kitaba doydu: Büyükşehir Kitap Fuarı'na rekor katılım - Son Dakika

Denizli kitaba doydu: Büyükşehir Kitap Fuarı'na rekor katılım

Başkan Zolan: "Geleceğimize yatırım yapıyoruz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı rekor katılımla tamamlandı. 10 günde 334 bin 227 ziyaretçi ağırlayan fuarda 250 yayınevi ile 350 yazar Denizlililerle buluştu. Fuarın son gününde de hemşehrilerini yalnız bırakmayan Başkan Zolan, "Belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel projelerimizle de geleceğimize yatırım yapıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin pandemi nedeniyle 2,5 yıl aradan sonra 4.'sünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarı bu yıl 334 bin 227 kişi ziyaret etti. Prof. Dr. Önder Göçgün'ün onur konuğu olduğu fuarda vatandaşlar imza günleri ve söyleşilerde Türkiye'nin en ünlü yazarları ile bir araya gelme imkanı buldu. 250 yayınevi ile 350 yazarın katıldığı etkinlikte İlber Ortaylı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayati İnanç, Prof. Dr. Tarık Baykara, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Hatice Kübra Tongar, Metin Hara, Emine Şenlikoğlu, Sinan Yağmur, Beyza Alkoç, Emine Şenlikoğlu, Barış Murat Yağcı, Fatih Duman, Yusuf Asal, Kübra Kiraz, Sümeyye Demirkan, Köksal Genç, Ekin Siar Baloğlu, Gamze Aydeniz ve Serdar Tuncer gibi çok sayıda yazar okurlarıyla buluştu.

Denizlili yazarlar baş köşede

Şehir dışından fuara katılan yazarların yanı sıra Denizlili yazarlar fuarda kendilerine ayrılan özel alanda yerlerini aldı ve sevenleri ile bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları yazarları da kitaplarını okurları için imzalarken fuarda pandemi tedbirlerinin alındığı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği görüldü. Denizlililerin yanı sıra fuara şehir dışından da yoğun ilgi gösterilirken ünlü yazarların imza stantlarının önünde uzun kuyruklar meydana geldi. Fuara katılan yazarlar Denizlililerin kitaba olan ilgisinden övgüyle bahsederek organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

Başkan Zolan hemşehrilerini yalnız bırakmadı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan fuarın son gününde de hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Bir süre fuarı gezen Başkan Zolan, kitapseverler ve yazarlarla bir araya geldi. Fuardan son derece memnun olan vatandaşlar ve yazarlar Başkan Zolan'a teşekkür ederek organizasyonun uzun yıllar sürmesini temenni etti. Denizli'nin kitabı çok özlediğinin yoğun katılımdan net bir şekilde görüldüğünü belirten Başkan Zolan, "Belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel projelerimizle de geleceğimize yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz okusunlar, bu dönemde yoğun bir şekilde kullanılan dijital hayattan bir nebze de olsa uzaklaşsınlar, gerçek hayatla, bizi biz yapan değerlerimizle de buluşsunlar istiyoruz. Çok şükür bu fuarla buna büyük katkıda bulunduk. İnşallah seneye fuarımızın 5'incisi ile buluşuruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.