Didim'de, Milet yolu için çalışmalar başlatıldı - Son Dakika

Didim'e bağlı Balat Mahallesi'nde yer alan Milet Ören yerine ulaşımı sağlayan yolu yenileme çalışmaları Didim Belediyesi tarafından başlatıldı.

Ülkemiz turizminde önemli bir tarihi değere sahip olan Milet Antik Kenti ve Milet Müzesi Bölgesi'nde tur otobüsleri ve özel araçların ulaşımını sağlayan bozuk yol için Didim Belediyesi harekete geçti. Milet Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine bizzat, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tarafından belediye meclisinde gündeme getirildi. Ekim Ayı Belediye Meclisi'nde görüşülen konunun oy çokluğu ile kabul edilmesi üzerine Milet Ören yerinde 1,3 km uzunluğundaki yolun yapımına başlandı.

Aydın Valiliği ve Anıtlar Kurulu'nun onayıyla Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener tarafından incelendi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Ülkemiz turizmi için tarihi bir öneme sahip Milet Ören Yeri'ne ulaşımı sağlayan yolun bozuk olmasından dolayı, Milet Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine yol yenileme çalışması başlattık. Bölgeye yapacağımız 1,3 kilometre parke yol ve tek taraflı kaldırım çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız" dedi. - AYDIN