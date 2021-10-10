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Didim'li hayırseverler destek oldu; acil servise yeni bölümler için kazma vuruldu - Son Dakika

Didim'li hayırseverler destek oldu; acil servise yeni bölümler için kazma vuruldu

10.10.2021 09:54
Didim'li hayırseverler destek oldu; acil servise yeni bölümler için kazma vuruldu

Aydın'ın Didim ilçesinde hayırsever iş insanların katkılarıyla Didim Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü büyütülecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde hayırsever iş insanların katkılarıyla Didim Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü büyütülecek.

Didim Devlet Hastanesi acil servisi bölümü hayırsever işadamlarının katkılarıyla büyütülecek. Etkinliğe Didim Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ethem Bilgiç, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Hayırsever işadamları Ramazan Özalp ile Fahri Kösem ile hastane yöneticileri katıldı.

Yapılacak olan yeni bölümle ilgili bilgiler veren Hastane Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç; "Hastanemiz C grubu hastaneydi. B grubu olabilmek için bakanlık müfredatına baktık bu grup içinde acil servisimiz ikinci seviye olması gerekiyordu. Hasta sayımız yeterli ama acil servisi 2. seviyeye çıkarmak için plan yaptık ve genişletmek gerekiyordu. Röntgen, laboratuar ve kadın doğum bölümünü acile indirmemiz gerekiyordu. Yeterli olan olmadığı için yapamamıştık. Projeyle ilgili İlçe başkanlarına bilgilendirdik ve destek oldular. Bu konuda hayırseverlerimizi getirdiler. Fahri Bey ve Ramazan bey bize bu işi yapacaklarını söylediler. Didim için büyük bir katkı olacak. Bu iş bittikten sonra B grubu hastane olmak için ruhsat başvurusu yapacağız. B grubu olduğumuzda acil servisimize Acil tıp Uzmanı gelecek ve bakanlığın verdiği kadrolar ve sağlık personeli sayısı da artacak. Acil daha nitelikli hizmet vereceğiz.

Diğer kadrolarda ve branşlarda kadro sayımız artacak. Kalp, Göğüs ve Beyin cerrahisi gibi doktorlar gelebilecek. Yapılacak iş kritik bir iş ve Didim'e çok faydalı olacak. Bu yeni projeyle kaliteli ve yeterli bir kadroyla geçeceğiz. Hayırsever işadamlarımıza çok teşekkür ediyorum. "dedi.

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ise hayırsever işadamlarına katkıları için teşekkür ederken "Başhekimin düşüncesi aldıktan sonra bizde durumu Meclis üyemiz Ramazan bey'e ilettik. Kendilerine ve ortağına teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki yeni hastanemizin temelini atalım ama bazı prosedürler gereği iş bugüne kaldı. Hayırlı olsun." dedi.

Didimli iş insanı Ramazan Özalp bu yapılacak binanın hastane ve acil servis noktasında öneminin kendisine anlatıldığını belirterek "Geçen sene aramızdan ayrılan ortağımın babası Veli Kösem amcamızın hayrına böyle bir arayış içindeydik, vesile oldular. Fahri bey ile paylaştım ve ortak firmamız için görüştük ve beraber yaptık seve seve; bu işi sıfırdan aldık ve süreci de takip ettik. Allah bitirmeyi nasip etsin."dedi.

Didimli İş insanı Fahri Kösem ise rahmetli babasının kanser hastası olduğunu ve Didim'in dışında sağlık hizmeti aldıklarını belirterek "Bu proje bir nebze içimizi rahatlatacak. Halkımıza faydası olacaksa ne mutlu; en ufak bir sağlık probleminde Söke'ye Aydın'a gitmeyelim. Bunu kısa sürede bitirmek istiyoruz. İlçemiz için hayırlısı olsun."dedi.

Acil servisin yeni bölümlerinin içerisinde bir çok oda olacağı öğrenilirken 600 bin TL'ye mal olacak projenin 4 ayda tamamlanması hedefleniyor. - AYDIN

Didim'li hayırseverler destek oldu; acil servise yeni bölümler için kazma vuruldu
Didim'li hayırseverler destek oldu; acil servise yeni bölümler için kazma vuruldu

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Didim, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'li hayırseverler destek oldu; acil servise yeni bölümler için kazma vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'li hayırseverler destek oldu; acil servise yeni bölümler için kazma vuruldu - Son Dakika
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