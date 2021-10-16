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Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği - Son Dakika

Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği

16.10.2021 21:29

Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği

BİTLİS - Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Sonbahar ile birlikte ayrı bir güzelliğe kavuşan Nemrut Krater Gölü, çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'ta bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek mümkün. Nemrut Kalderası sonbahar manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını adeta kendine hayran bırakıyor. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı kayıt altına alıyor. Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçisini ağırlayan Nemrut, soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile muhteşem bir görüntü sergiliyor. Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası'nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşiyor. Nemrut Krater Gölü'nü sonbaharda ilk defa ziyaret etme imkanı bulduğunu belirten Veysel Tüzün, Nemrut'un sonbahar manzarasına adeta hayran kaldığını söyledi.

Türkiye'nin birçok şehrini dolaşmasına rağmen bu denli bir güzellikle ilk defa Nemrut'ta karşılaştığını belirten Barış Sancak ise herkesi sonbaharda Nemrut'u ziyaret etmeye davet etti.

Gezi vesilesiyle geldikleri Nemrut Krater Gölü'nde bolca fotoğraf çekme imkanı bulduklarını kaydeden Turgut Sancak ve Nafiz Tüzün de, dünyanın ikinci büyük kraterinin doğal güzelliğiyle dünyanın en güzel yeri olmaya aday bir yer olduğunu ifade etti.

Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği
Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği
Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği
Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği

Sonbahar, Türkiye, Bitlis, Nemrut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyanın ikinci büyük kraterinde sonbahar güzelliği - Son Dakika


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