Edremit'e modern otogar - Son Dakika

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile proje ve yatırımlarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 14 bin 160 metrekare alana sahip olan Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminalini yeniliyor. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yeni projeyle; terminal, gişeleri, peronları, iç ve dış mekanıyla baştan aşağı modern bir görünüme kavuşturulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bakımsız ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminaline daha modern ve konforlu bir görünüm kazandıracak yenileme projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında; 2 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan ve kullanım ömrünü tamamlamış iç mekan yenilecek.

11 bin 460 metrekarelik açık alanda ise yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında; otobüs peronları, bekleme alanları ve zemin yenilenecek. Bunların yanı sıra açık alan peyzaj uygulamasıyla estetik bir hale getirilecek, ayrıca 600 metrekarelik otopark alanı yapılacak.

Yaklaşık 31 yıldır yurtiçi ve yurtdışından milyonlarca insana hizmet eden Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Balıkesir hak ettiği otogara kavuşmuş olacak. - BALIKESİR